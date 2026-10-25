Pazolini vence segundo turno e é eleito governador do Espírito Santo

Lorenzo Pazolini (Republicanos) venceu Ricardo Ferraço (MDB) no segundo turno das eleições para o governo do Espírito Santo, disputado neste domingo (25/10). Com 97,26% de urnas apuradas, o candidato conquistou 52,01% dos votos válidos, contra 48,62% do adversário, conforme os dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
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No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, Pazolini terminou na liderança, com 49,65% dos votos válidos (1.048.633 votos). Ferraço ficou em segundo lugar, com 34,06% (719.397 votos).
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Quem é Lorenzo Pazolini
Natural de Vitória, Lorenzo Silva de Pazolini é delegado da Polícia Civil licenciado e auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Ingressou na política eleitoral em 2018, quando foi eleito deputado estadual.
Em 2020, foi eleito prefeito de Vitória e conquistou a reeleição em 2024. Deixou o cargo em abril de 2026 para disputar o governo estadual.
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