Doria declara voto em Flávio Bolsonaro e defende fim da reeleição

Ao abordar propostas de Flávio, Doria se posicionou contra a reeleição, que classificou como prejudicial ao país - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O ex-governador de São Paulo João Doria declarou apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro a presidente. Segundo ele, a decisão foi tomada "conscientemente contra Lula e a favor do Brasil". Doria afirmou que a divergência de opiniões e a alternância no comando do país são processos saudáveis e necessários para a consolidação democrática.

Doria também criticou a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na avaliação do ex-governador, o governo perdeu a oportunidade de promover a união nacional e, em vez disso, estimulou conflitos entre classes sociais e divisões regionais entre o Nordeste e o Sul do país. Ele também acusou a gestão de apoiar grupos extremistas contra o povo judeu e de priorizar julgamentos sobre o passado em detrimento da administração pública.

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A favor do Brasil! ???????? https://t.co/Ub9SsUhpy5 — João Doria (@jdoriajr) October 23, 2026

Ao abordar propostas de Flávio, Doria se posicionou contra a reeleição, que classificou como prejudicial ao país. Ele elogiou a proposta atribuída ao senador de enviar ao Congresso um projeto para limitar o mandato presidencial a um único período, sem possibilidade de reeleição.

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O líder do grupo empresarial Lide também destacou a participação de Flávio Bolsonaro no debate promovido pela Band, no domingo passado. Na ocasião, segundo Doria, o senador reconheceu falhas na condução do governo de Jair Bolsonaro durante a vacinação contra a covid-19.