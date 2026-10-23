Campanha de Lula vê com estranheza condição de Flávio para abrir sigilos ao TSE

“Até parece que foi combinado. Pedimos que o ministro reconsidere a decisão”, disse Camilo a jornalistas, no QG da campanha de Lula, em Brasília. Ao lado do senador estavam o ministro do Empreendedorismo, Paulo Pereira, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, e o governador do Piauí, Rafael Fonteles.

Ao cobrar a reconsideração de Mendonça, Camilo ressaltou que a abertura de sigilos dos candidatos deve ser intermediada por um árbitro. “Se não tiver (resposta), pediremos para que seja feito em plenário (do TSE)”, afirmou o coordenador da campanha.