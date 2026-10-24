CNT/MDA divulga última pesquisa do 2º turno da disputa presidencial

A última pesquisa CNT/MDA sobre a intenção de voto para o segundo turno da eleição presidencial será divulgada neste sábado (24/10). O levantamento avalia a disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), cuja votação está marcada para domingo (25).
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A pesquisa foi contratada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), ao custo de R$ 222.453. O estatístico responsável pelo levantamento é Marcelo Costa Souza. O levantamento ouviu 2.002 pessoas entre 21 e 23 de outubro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.
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Na pesquisa CNT/MDA anterior, divulgada em 16 de outubro, Flávio Bolsonaro aparecia com 50,5% dos votos válidos, enquanto Lula registrava 49,5%. A diferença de um ponto percentual configurava empate técnico, considerando a margem de erro do levantamento.