Pesquisa CNT/MDA mostra Flávio com 50,7% de votos válidos, e Lula com 49,3%

A pesquisa CNT/MDA divulgada neste sábado (24) mostra as intenções de voto para o segundo turno da eleição presidencial. Segundo o levantamento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 49,3% dos votos válidos, enquanto Flávio Bolsonaro registra 50,7%.

Realizada entre 21 e 23 de outubro, a pesquisa ouviu 2.002 pessoas e tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), ao custo de R$ 222.453.

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Na pesquisa anterior, divulgada em 16 de outubro, Flávio Bolsonaro tinha 50,5% dos votos válidos, ante 49,5% de Lula. O resultado indicava empate técnico.