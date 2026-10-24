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ELEIÇÕES 2026

Pesquisa CNT/MDA mostra Flávio com 50,7% de votos válidos, e Lula com 49,3%

Na pesquisa anterior, divulgada em 16 de outubro, Flávio Bolsonaro tinha 50,5% dos votos válidos, ante 49,5% de Lula. O resultado indicava empate técnico

Lula e Flávio Bolsonaro - (crédito: Pablo Porciuncula/AFP)
Lula e Flávio Bolsonaro - (crédito: Pablo Porciuncula/AFP)

A pesquisa CNT/MDA divulgada neste sábado (24) mostra as intenções de voto para o segundo turno da eleição presidencial. Segundo o levantamento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 49,3% dos votos válidos, enquanto Flávio Bolsonaro registra 50,7%.

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Realizada entre 21 e 23 de outubro, a pesquisa ouviu 2.002 pessoas e tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), ao custo de R$ 222.453.

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Na pesquisa anterior, divulgada em 16 de outubro, Flávio Bolsonaro tinha 50,5% dos votos válidos, ante 49,5% de Lula. O resultado indicava empate técnico.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 24/10/2026 11:13 / atualizado em 24/10/2026 11:17
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