BTG/Nexus divulga última pesquisa da disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro

A pesquisa sobre a disputa presidencial entre Lula e Flávio foi contratada pelo Banco BTG Pactual, ao custo de R$ 164.888,89 - (crédito: Luis Robayo/AFP e Douglas Shineidr/AFP)

A pesquisa BTG/Nexus sobre a intenção de voto para o segundo turno presidencial será divulgada neste sábado (24/10). O levantamento avalia a disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) e foi realizado na véspera da votação, marcada para domingo (25/10).

Foram entrevistadas 2.000 pessoas entre 23 e 24 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi contratada pelo Banco BTG Pactual, ao custo de R$ 164.888,89. O estatístico responsável é Neale Ahmed El Dash.

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Na rodada anterior, Flávio Bolsonaro tinha 46,5% das intenções de voto no cenário estimulado de segundo turno, ante 45,9% de Lula. Brancos, nulos e nenhum somavam 4,7%, enquanto 2,9% não sabiam ou não responderam. Nos votos válidos, Flávio registrava 50,3%, contra 49,7% do presidente.