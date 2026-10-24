Datafolha divulga última pesquisa sobre disputa entre Flávio e Lula

A pesquisa foi realizada nos dias 23 e 24 de outubro, com 4.050 entrevistados. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos - (crédito: Charles Vieira e Ricardo Stuckert)

O Datafolha divulga neste sábado (24/10) uma nova pesquisa de intenção de voto para o segundo turno da eleição presidencial, que tem como candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). A nova rodada do Datafolha será divulgada na véspera da votação que ocorre no domingo (25/10).

A pesquisa foi realizada em 23 e 24 de outubro, com 4.050 entrevistados. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o código BR-09540/2026.

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O estudo foi contratado pelo jornal Folha de S.Paulo e pela TV Globo, ao custo de R$ 461.462,40. A estatística responsável é Renata Nunes Cesar.

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Na pesquisa anterior, divulgada na quinta-feira (22/10), Lula e Flávio Bolsonaro apareciam empatados nos votos válidos, com 50% cada, considerando os números arredondados. Nos votos totais, que incluem brancos, nulos e, no caso do Datafolha, os indecisos, Flávio Bolsonaro tem 47% e o presidente, 46%.

