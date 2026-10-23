Sidônio diz que Flávio não poderá ficar atrás de Lula no debate da Globo

Campanha de Lula afirma que o petista adotará postura propositiva no debate da Globo - (crédito: Francisco Artur de Lima/ CB)

Coordenador da campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, descartou a possibilidade de o adversário do petista na disputa presidencial, Flávio Bolsonaro (PL), se posicionar atrás de Lula durante a fala do presidente no debate da TV Globo, previsto para a noite desta sexta-feira (23/10).

“No debate da Globo, o cara (candidato) vai falar e voltar para o púlpito, vai evitar esse tipo de provocação”, disse Sidônio, ao destacar as diferenças entre as regras em relação ao último confronto, realizado no domingo passado, na TV Band.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Debate na Globo: veja as regras do confronto entre Flávio Bolsonaro e Lula

Segundo as normas do debate desta sexta-feira, o candidato com a palavra poderá se movimentar pelo cenário, enquanto o adversário deverá permanecer posicionado no púlpito.

Proposições

Sobre a postura de Lula durante o debate, o ministro da Comunicação Social enfatizou que o petista se concentrará em discussões propositivas.

“A gente quer um debate propositivo, diferentemente do outro candidato, o Flávio Bolsonaro, que vem com agressões, com provocações. Nós não vamos aceitar esse tipo de coisa. O presidente está pronto para dialogar com o povo brasileiro”, acrescentou Sidônio. Ele também afirmou que a voz de Lula estará em boas condições para o debate.

Leia também: Campanha de Lula vê com estranheza condição de Flávio para abrir sigilos ao TSE

A discussão sobre a voz de Lula ganhou destaque após o presidente cancelar, nesta semana, uma entrevista à TV Record para preservar as cordas vocais para o debate desta sexta-feira, último confronto entre os candidatos antes das eleições de domingo (25).

Checagem de fatos

Alvo de discussões entre representantes da campanha de Lula e a TV Globo, além de uma demanda da sociedade civil, a checagem de possíveis conteúdos enganosos apresentados pelos dois candidatos ocorrerá em canais alternativos, simultaneamente ao debate transmitido pela emissora.

Leia também: Ministro de Lula diz que Nunes Marques atua como assessor jurídico de Flávio

A Globo, responsável pela organização do debate, fará a checagem de informações falsas ou enganosas por meio do portal G1. Além desse canal, outras agências também deverão realizar verificações durante o confronto.