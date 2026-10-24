"Quem conduz é o povo brasileiro", diz presidente do TSE sobre 2º turno das eleições

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, afirmou, neste sábado (24/10), que cabe aos brasileiros conduzir o processo democrático, enquanto a Justiça Eleitoral atua para garantir o cumprimento das regras e a lisura do pleito. A declaração foi feita durante a abertura do seminário Programa de Convidados Internacionais, realizado às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais.

“A Justiça Eleitoral prepara a eleição, organiza a votação, apura os resultados e assegura o cumprimento das regras, mas quem conduz a eleição é o povo brasileiro”, declarou o magistrado.

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Durante o encontro, Nunes Marques ressaltou que 125,2 milhões de eleitores compareceram às urnas no primeiro turno, número superior ao registrado na mesma etapa das eleições de 2022. Para o presidente da Corte, os dados reforçam a participação popular no processo de escolha dos representantes políticos do país.

Realizado na sede do TSE, em Brasília, o seminário reuniu representantes de 49 países, entre embaixadores, integrantes de organismos internacionais, missões de observação eleitoral e outras autoridades. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), também acompanhou o evento.

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Nunes Marques ainda chamou atenção para a dimensão da operação necessária à realização das eleições brasileiras, que envolve uma estrutura tecnológica e logística distribuída por todo o território nacional. “Quando falamos da estrutura das eleições brasileiras, não estamos falando apenas da preparação de mais de 500 mil urnas eletrônicas. Estamos falando de uma das maiores operações de tecnologia e logística eleitoral do mundo, capaz de mobilizar milhões de pessoas em milhares de municípios no mesmo dia”, disse Kassio Nunes Marques.