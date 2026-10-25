Eleições 2026: apuração dos votos começa pelo país; acompanhe

A partir das 17h deste domingo (25/10), com o encerramento da votação, começa a apuração dos votos do segundo turno das eleições de 2026. No Distrito Federal, a disputa pela Presidência da República ocorre junto à escolha do próximo governador, entre a atual chefe do Executivo local, Celina Leão (PP), e o candidato Leandro Grass (PT).
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Com 0,25% das urnas apuradas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na frente com 57,66% dos votos válidos e Flávio Bolsonaro (PT) com 42,34%.
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Além do DF, outros cinco estados definem seus governadores neste domingo: Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Tocantins. Nos demais estados, a votação deste segundo turno é apenas para presidente da República, cargo disputado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).
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Acompanhe nesta página a apuração dos votos para presidente e governador, os primeiros resultados e a definição dos eleitos. O texto será atualizado ao longo da noite, conforme a Justiça Eleitoral divulgar os números oficiais.
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