Posse de presidente e governadores eleitos muda de data em 2027; entenda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice, Geraldo Alckmin, tomarão posse em 5 de janeiro de 2027. Já os governadores e vice-governadores eleitos assumirão os cargos em 6 de janeiro. A mudança nas datas foi estabelecida pela Emenda Constitucional 111, de 2021, e permite que os novos governadores participem da cerimônia de posse do presidente e do vice-presidente em Brasília.

Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a posse dos chefes do Executivo federal e estaduais ocorria em 1º de janeiro. Antes disso, as cerimônias eram realizadas em 15 de março. Com a alteração, as solenidades passarão a ocorrer em dias diferentes, evitando que os governadores precisem escolher entre participar da posse presidencial ou assumir seus próprios cargos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A posse do presidente eleito é realizada pelo Congresso, geralmente no plenário da Câmara dos Deputados. Na mesma cerimônia, o vice-presidente também toma posse. Tradicionalmente, o evento é antecedido por um desfile do presidente eleito em carro aberto, seguido da recepção na rampa do Congresso pelos presidentes da Câmara e do Senado.

A posse dos deputados federais e senadores eleitos em 2026 permanece marcada para 1º de fevereiro de 2027. As cerimônias ocorrem em reuniões preparatórias nos plenários das respectivas Casas, quando os parlamentares prestam o compromisso regimental, sem discursos dos presentes. Na mesma data, também são eleitos os integrantes das Mesas Diretoras da Câmara e do Senado, responsáveis pela condução dos trabalhos legislativos durante mandatos de dois anos.

Leia também: Lula poderá indicar quatro ministros ao STF até fim do novo mandato

No Senado, a segunda reunião preparatória é destinada à eleição do presidente da Casa. Após as manifestações dos candidatos, os senadores votam secretamente, por meio de cédulas depositadas em uma urna. Para ser eleito, o candidato precisa obter a maioria absoluta dos votos, o equivalente a 41 dos 81 senadores. A votação segue a ordem de criação dos estados, assim como ocorre durante a posse dos parlamentares. Na terceira reunião preparatória, os senadores escolhem os demais integrantes da Mesa Diretora: primeiro e segundo vice-presidentes, quatro secretários e seus respectivos suplentes.

* Com informações da Agência Senado