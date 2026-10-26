35 mil votos foram registrados após às 17h; vantagem de Lula foi de 4 milhões

Votação no segundo turno foi prorrogado em todo o país até 19h - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito presidente do Brasil 64.256.232 votos, o que representa 51,79%. O senador Flávio Bolsonaro (PT) teve 59.826.041 votos (48,21%). Após a derrota, Flávio afirmou que pedirá a anulação das eleições, alegando que houve "falta de isonomia" com a decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro prorrogou em duas horas o horário de votação em todo o país. No entanto, segundo a Metapolítica Consultoria, apenas cerca de 35 mil votos entraram após às 17h. A vantagem de Lula em relação a Flávio foi de mais de 4 milhões de votos.

Após Lula ser declarado reeleito, Flávio criticou a eleição. “É inexplicável ter acontecido o que aconteceu. Inclusive nas palavras de algum ministro que a própria imprensa replicou, as eleições deveriam ter sido anuladas nas condições que as coisas aconteceram neste momento”, disse.

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Em contrapartida, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kássio Nunes Marques, ressaltou que nunca houve prorrogação de horário de votação na história do TSE, mas ponderou a confiança no processo eleitoral.

O ministro Zanin atendeu ao pedido da Coligação Brasil Pronto Pra Mais contra atos dos municípios baianos de Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas, que reduziram, no domingo (25/10), a oferta de transporte público coletivo. A decisão determinou a prorrogação da votação em todos os municípios brasileiros.

Porém, o ministro do STF observou que as duas candidaturas (a de Lula e a de Flávio Bolsonaro) pediram prorrogação. Flávio pediu que as eleições fossem prorrogadas em 17 municípios de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. A equipe do candidato alegou que chuvas, alagamentos e interdições de vias dificultaram o acesso de eleitores às seções.

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A divulgação da decisão de Zanin ocorreu às 17h02. As seções já haviam encerrado a votação e o TSE chegou a divulgar a apuração de 0,25% das urnas. Então, Zanin acrescentou que a decisão valia somente para as seções com urnas ainda abertas.

Após o segundo turno, o presidente do TSE ligou para Lula e Flávio, e ressaltou a confiança no processo eleitoral. "As eleições de 2026 representam, além da execução bem-sucedida de mais uma etapa da nossa vida democrática, um marco na forma como a Justiça Eleitoral se relaciona com a sociedade, organiza seus serviços e se prepara para os desafios do presente e do futuro" afirmou Nunes Marques.