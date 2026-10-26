Duda Salabert debocha de Nikolas por resultado das eleições: "Moção"

Duda Salabert: "Nikolas, muito obrigada! O seu vídeo no Nordeste, suas dancinhas e atitudes infantis foram fundamentais para a manutenção da democracia brasileira" - (crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

A deputada federal Duda Salabert (PDT) fez uma publicação em suas redes sociais em tom de deboche, onde diz que protocolou na Câmara dos Deputados uma moção de aplausos para o deputado Nikolas Ferreira (PL), afirmando que ele fez um “importante trabalho nessa eleição presidencial”.

A deputada também agradeceu ao parlamentar, com sarcasmo, pelo vídeo feito por ele sobre o Nordeste e outras atitudes. “Nikolas, muito obrigada! O seu vídeo no Nordeste, suas dancinhas e atitudes infantis foram fundamentais para a manutenção da democracia brasileira”, escreveu.

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Duda Salabert e Nikolas Ferreira já têm um longo histórico de embates políticos que se estendem de Belo Horizonte até o Congresso Nacional.

Nas eleições municipais de 2020, Duda Salabert foi a vereadora mais votada da história de Belo Horizonte. Nikolas Ferreira ficou em segundo lugar, com uma votação que foi quase a metade da obtida por Duda.

Ao término da eleição daquele ano, em entrevistas que se seguiram, Nikolas se recusou a tratar Salabert, uma mulher trans, pelo gênero feminino, afirmando que a chamaria no masculino por constar "homem" em sua certidão de nascimento.

Duda processou o parlamentar na esfera cível e criminal. Em junho de 2025, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou recursos da defesa e manteve de forma definitiva a condenação de Nikolas por transfobia, obrigando-o ao pagamento de indenização por danos morais. A Justiça também abriu ações penais e de injúria racial equiparada à transfobia (baseado em entendimento do STF) contra o parlamentar.

Em novembro de 2024, Nikolas protocolou uma notícia-crime acusando Duda de suposto uso indevido de verba de campanha. Contudo, investigações da Polícia Federal divulgadas em setembro de 2025 indicaram que os dados que basearam a denúncia de Nikolas partiram de um grupo investigado na Operação Rejeito, cujo intuito seria retaliar a atuação ambiental de Duda em Minas Gerais.

Acabo de protocolar na Câmara dos deputados uma Moção de aplausos para o Deputado Nikolas Ferreira pelo seu importante trabalho nessa eleição presidencial. Nikolas, muito obrigada! O seu vídeo no nordeste, suas dancinhas e atitudes infantis foram fundamentais para manutenção da democracia brasileira — Duda Salabert (@DudaSalabert) October 26, 2026

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