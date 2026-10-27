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Lindbergh cobra vídeo de Flávio após suspeita de saída do país

PF apura se senador deixou o Brasil pela Argentina rumo aos EUA; deputado do PT cita relação do filho de Jair Bolsonaro com Willer Tomaz e decisão do STF

Petista classificou a suspeita como grave e relacionou a possível saída do país às investigações que envolvem pessoas próximas ao bolsonarista - (crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)
Petista classificou a suspeita como grave e relacionou a possível saída do país às investigações que envolvem pessoas próximas ao bolsonarista - (crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) desafiou, nesta terça-feira (27/10), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) a gravar imediatamente um vídeo para comprovar que permanece em território brasileiro. A cobrança ocorre em meio a informações de que a Polícia Federal (PF) apura se o ex-candidato à Presidência deixou o país pela Argentina, com destino aos Estados Unidos. Aliados do parlamentar negam que ele tenha fugido.

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Em manifestação nas redes sociais, Lindbergh classificou a suspeita como grave e relacionou a possível saída do país às investigações que envolvem pessoas próximas ao senador. O petista também mencionou a relação de Flávio com o advogado Willer Tomaz e uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), em meio aos desdobramentos das apurações envolvendo o entorno do parlamentar.

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“Isso [da fuga] é muito sério… A gente acabou de disputar uma eleição presidencial e seria gravíssimo se um candidato, logo depois do resultado das eleições, pra fugir das investigações saísse do país... Como saiu o Eduardo Bolsonaro e como saiu esse Willer Tomaz”, afirmou Lindbergh.

A declaração ocorre dois dias após a derrota de Flávio para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais. Ao cobrar uma manifestação pública do senador, Lindbergh busca esclarecer seu paradeiro e levanta questionamentos sobre uma eventual saída do Brasil diante das investigações mencionadas.

A suspeita, no entanto, ainda depende de confirmação oficial da PF, que procurada pelo Correio, afirmou já ter acionado integrantes da corporação na fronteira com a Argentina. 

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 27/10/2026 09:54 / atualizado em 27/10/2026 09:58
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