Lindbergh cobra vídeo de Flávio após suspeita de saída do país

Petista classificou a suspeita como grave e relacionou a possível saída do país às investigações que envolvem pessoas próximas ao bolsonarista - (crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) desafiou, nesta terça-feira (27/10), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) a gravar imediatamente um vídeo para comprovar que permanece em território brasileiro. A cobrança ocorre em meio a informações de que a Polícia Federal (PF) apura se o ex-candidato à Presidência deixou o país pela Argentina, com destino aos Estados Unidos. Aliados do parlamentar negam que ele tenha fugido.

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Em manifestação nas redes sociais, Lindbergh classificou a suspeita como grave e relacionou a possível saída do país às investigações que envolvem pessoas próximas ao senador. O petista também mencionou a relação de Flávio com o advogado Willer Tomaz e uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), em meio aos desdobramentos das apurações envolvendo o entorno do parlamentar.

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“Isso [da fuga] é muito sério… A gente acabou de disputar uma eleição presidencial e seria gravíssimo se um candidato, logo depois do resultado das eleições, pra fugir das investigações saísse do país... Como saiu o Eduardo Bolsonaro e como saiu esse Willer Tomaz”, afirmou Lindbergh.

A declaração ocorre dois dias após a derrota de Flávio para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais. Ao cobrar uma manifestação pública do senador, Lindbergh busca esclarecer seu paradeiro e levanta questionamentos sobre uma eventual saída do Brasil diante das investigações mencionadas.

A suspeita, no entanto, ainda depende de confirmação oficial da PF, que procurada pelo Correio, afirmou já ter acionado integrantes da corporação na fronteira com a Argentina.