Lula completa 81 anos dois dias após vitória de virada na eleição

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) completa 81 anos nesta terça-feira (27/10), dois dias após ganhar as eleições de 2026. O petista conquistou o quarto mandato à frente do país.

O petista iniciará o próximo governo em 2027 batendo o próprio recorde como o presidente mais velho a tomar posse no Brasil. Em comemoração, o Partido dos Trabalhadores (PT) fará um ato em frente ao espelho d’água do Palácio da Alvorada, a partir das 17h.

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Lula recebeu 64.256.232 votos, equivalentes a 51,79% dos votos válidos; enquanto o adversário Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 59.826.041, ou 48,21%, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O aniversário de Lula marca também os 24 anos de sua primeira vitória presidencial. Em 27 de outubro de 2002, Lula comemorou seus 57 anos com a vitória sobre José Serra (PSDB) no segundo turno.

Em publicação nas redes sociais, Lula disse que sua vida e trajetória são provas de que o Brasil pode transformar sonhos em realidade e ressaltou a responsabilidade com o povo brasileiro. “Vou dedicar cada dia, cada hora, cada minuto para construir o país que nosso povo merece: um Brasil de paz, oportunidades, dignidade e esperança, onde todas as famílias possam dormir e acordar tranquilas”, escreveu.

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Reelembre trajetória

Nascido em 27 de outubro de 1945, em Caetés , então distrito de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, Lula era o sétimo dos oito filhos de Eurídice Ferreira de Melo, a dona Lindu, e Aristides Inácio da Silva.

Quando tinha seus 7 anos de idade, acompanhou a mãe e os irmãos em uma viagem de 13 dias em um caminhão “pau de arara” até o litoral paulista. De início, a família morou na periferia de Guarujá, cidade a 60 quilômetros da capital do estado.

Ainda criança já começou a trabalhar, vendeu produtos na rua, engraxou sapatos e ajudou no sustento da família. Aos 12 anos, conseguiu emprego numa tinturaria, onde auxiliava no serviço e entregava roupas. Em 1959, aos 14 anos, teve a primeira carteira de trabalho assinada, nos Armazéns Gerais Columbia.

No ano seguinte, ingressou na Fábrica de Parafusos Marte e obteve uma vaga no curso de torneiro mecânico do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). O curso durou três anos, e Lula tornou-se metalúrgico, e passou a trabalhar na Metalúrgica Independência. Foi nessa fábrica que, em 1964, Lula perdeu o dedo mínimo da mão esquerda em um acidente de trabalho.

A crise após o golpe militar de 1964, levou Lula a enfrentar um período de desemprego, mas conseguiu colocação nas Indústrias Villares, em São Bernardo do Campo. Foi no ambiente das fábricas do ABC Paulista que começou a se aproximar do movimento sindical, incentivado pelo irmão José Ferreira da Silva, mais conhecido por Frei Chico, militante comunista que seria preso e torturado pela ditadura.

Em 1969, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema fez eleição para escolher uma nova diretoria e Lula foi eleito suplente. Na eleição seguinte, em 1972, se tornou primeiro-secretário. Em 1975, foi eleito presidente do sindicato com 92% dos votos, passando a representar 100 mil trabalhadores.

Lula deu então uma nova direção ao movimento sindical brasileiro. Em 1978, foi reeleito presidente do sindicato.Nos anos seguintes, liderou paralisações que mobilizaram dezenas de milhares de trabalhadores por melhores salários, condições de trabalho e liberdade de organização. Na época, a ditadura militar havia proibido a realização de greves operárias, mas em março de 1979, 170 mil metalúrgicos pararam o ABC paulista, sob sua liderança.

Em abril de 1980 Lula foi preso pela ditadura e permaneceu 31 dias no Departamento de Ordem Política Social (Dops), em São Paulo. Naquele mesmo ano, fundou o Partido dos Trabalhadores (PT), ao lado de sindicalistas, movimentos populares, intelectuais e militantes de esquerda. Também esteve envolvido na criação da Central Única dos Trabalhadores (CUT), em 1983, e no ano seguinte foi uma das principais lideranças da campanha das “Diretas já”, mobilizações pelas eleições diretas para presidente.

A primeira disputa presidencial de Lula foi em 1989, na eleição direta que marcou a retomada do voto popular. Perdeu a disputa para Fernando Collor, no segundo turno, por pequena diferença de votos. Nas duas eleições seguintes, em 1994 e 1998, Lula voltou a se candidatar a presidente da República, sendo derrotado em ambas por Fernando Henrique Cardoso.

A primeira vitória veio em 2002, com quase 53 milhões de votos. O primeiro mandato começou com o enfrentamento da fome entre as prioridades anunciadas pelo governo. A criação do Bolsa Família, a valorização do salário mínimo e a expansão de políticas de acesso à educação e ao crédito marcaram os oito anos em que Lula esteve à frente da Presidência, entre 2003 e 2010.

Nesse período, foram implementados programas como o ProUni, o Luz para Todos e, posteriormente, o Minha Casa, Minha Vida. O governo também promoveu a expansão das universidades federais e da rede de educação profissional. Apesar dos desgastes na época, Lula foi reeleito em 2006 e encerrou seu mandato em 2010.

Em abril de 2018, Lula voltou a ser preso, por uma condenação no âmbito da Operação Lava Jato. Permaneceu 580 dias detido na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba e foi impedido de disputar a eleição presidencial daquele ano.

Libertado em novembro de 2019, Lula recuperou seus direitos políticos após decisões do Supremo Tribunal Federal e voltou a disputar a Presidência em 2022. Derrotou Jair Bolsonaro (PL), então presidente, candidato à reeleição, e iniciou seu terceiro mandato.



