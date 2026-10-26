Retenção de passaporte de Flávio: entenda o que diz a legislação

Fundamentação baseia-se na necessidade de resguardar o andamento das apurações preliminares - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a apreensão dos passaportes do senador Flávio Bolsonaro e proibiu sua saída do país. A ordem judicial atende a requerimentos formulados em inquéritos em tramitação na Corte e busca neutralizar potenciais tentativas de evasão durante a apuração dos fatos em Brasília.

A fundamentação baseia-se na necessidade de resguardar o andamento das apurações preliminares. Para os integrantes da Corte, a permanência de investigados dentro das fronteiras nacionais garante o cumprimento de intimações, depoimentos e eventuais diligências requisitadas pelas autoridades policiais.

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O que estabelece o Código de Processo Penal

A retenção de documento de viagem encontra respaldo no artigo 320 do Código de Processo Penal. O texto autoriza o magistrado a ordenar o recolhimento do passaporte sempre que existir receio justificado de saída do território para burlar a aplicação da lei.

A providência integra o conjunto de cautelares alternativas previstas pela legislação. Essas ferramentas buscam assegurar a eficácia das investigações sem a necessidade de decretar prisões preventivas. A aplicação dessa regra exige elementos concretos que justifiquem o receio, como facilidade para deslocamentos internacionais e disponibilidade de recursos financeiros fora do Brasil.

Prerrogativas parlamentares e limites constitucionais

A medida voltada a um membro do Poder Legislativo suscita discussões sobre o alcance das imunidades. O artigo 53 da Constituição Federal define que deputados e senadores não podem sofrer prisão cautelar, salvo em flagrante de crime inafiançável.

A jurisprudência predominante no tribunal separa a restrição plena da liberdade física das limitações intermediárias. A Corte entende que restrições de viagem ao exterior não interferem no exercício regular das funções legislativas, como a presença em comissões e no plenário do Senado Federal. Por essa razão, atos dessa natureza prescindem de chancela prévia do parlamento.

Como funciona a fiscalização nas fronteiras

Logo após a emissão da decisão, a Polícia Federal cadastra o bloqueio no Sistema Nacional de Tráfego Internacional. Esse registro impede a saída por via aérea, marítima ou terrestre.

o investigado deve entregar todos os passaportes no prazo determinado pelo ministro;

o sistema de controle migratório emite alerta automático em qualquer posto de fiscalização;

as autoridades notificam companhias de transporte internacional para impedir embarques.

A defesa do senador pode contestar o ato por meio de agravo regimental submetido ao plenário da Corte. O recurso requer comprovação inequívoca de que o parlamentar não apresenta intenção de fuga e mantém compromissos funcionais inadiáveis no território brasileiro.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.