Flávio desliga celular em meio a suspeitas de fuga pela Argentina

O senador Flávio Bolsonaro (PL) está com o celular desligado em meio às suspeitas de que teria deixado o Brasil pela Argentina, com destino aos Estados Unidos. O paradeiro do candidato derrotado à Presidência da República permanece incerto, enquanto a Polícia Federal (PF) apura informações sobre uma possível saída do país após o resultado das eleições de domingo (25/10).

Ao Correio, aliados do primogênito de Jair Bolsonaro sinalizaram que "há indícios" de que ele tenha deixado o Brasil, embora haja dificuldades em entrar em contato com o senador devido ao "desligamento" do celular. Nem aliados nem equipe jurídica têm conseguido contato.

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A suspeita ganhou força após informações divulgadas pela imprensa argentina sobre uma eventual passagem do parlamentar pelo país vizinho. Até o momento, no entanto, não há confirmação oficial de que Flávio tenha cruzado a fronteira. Autoridades argentinas afirmaram não haver registros de entrada do senador pelos meios convencionais.

O governo argentino também negou que o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro tenha solicitado asilo político. Questionado sobre o assunto, o porta-voz presidencial Adrián Ravier afirmou que não existe qualquer pedido nesse sentido.

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