Flávio Bolsonaro entra na Argentina com a família e embarca em voo privado para o Equador

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) entrou na Argentina na noite de terça-feira (27) pelo Ponte Internacional Tancredo Neves, que liga Foz do Iguaçu (PR) a Puerto Iguazú, na província de Misiones, e embarcou cerca de 40 minutos depois em um voo privado com destino a Guayaquil, no Equador. A informação foi confirmada pela Dirección Nacional de Migraciones, órgão migratório argentino.
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Segundo o comunicado, o senador cruzou a fronteira às 22h50 acompanhado da mulher, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, e das filhas, Carolina e Luiza Figueira Bolsonaro. De acordo com as autoridades argentinas, os quatro apresentaram documentação de viagem válida, não tinham impedimento legal para ingressar no país e a passagem foi registrada sem incidentes. Às 23h30, o grupo embarcou em uma aeronave despachada pela empresa Baires Fly S.A., com Guayaquil como destino informado no plano de voo.
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La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 hs del dia 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, quienes lo hicieron con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país, asimismo los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes. Por su parte, a las 23:30 hs, la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo.— Migraciones (@Migraciones_AR) October 28, 2026
O comunicado, entretanto, não identifica qual documento foi utilizado por Flávio, cujos passaportes brasileiros haviam sido cancelados. O senador tem passaporte italiano, concedido em 2023, durante o governo da primeira-ministra Giorgia Meloni. A confirmação contradiz informações anteriores. Na manhã de terça-feira, o Ministério da Segurança argentino havia afirmado à CNN que Flávio não entrara no país, e o órgão migratório declarou naquele dia não ter registro de ingresso do senador.
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