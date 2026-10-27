Valdemar posta foto com Michelle Bolsonaro em dia de 'fuga' de Flávio

Valdemar e a senadora eleita Michelle Bolsonaro discutiram projeçções futuras para o PL - (crédito: Reprodução/Instagram Valdemar da Costa Neto)

Presidente do PL, Valdemar da Costa Neto publicou uma foto ao lado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, nesta terça-feira (27/10), enquanto o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro (PL), deixava o país em direção aos Estados Unidos, dois dias após ter perdido as eleições presidenciais para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Recebi hoje a senadora eleita Michelle Bolsonaro (@michellebolsonaro) para uma conversa sobre o futuro do nosso partido e os desafios que temos pela frente. Seguimos unidos, com diálogo, responsabilidade e compromisso com o Brasil", escreveu Valdemar, na publicação em seu Instagram.

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Apesar de ter anunciado apoio a Flávio Bolsonaro, nas eleições deste ano, a senadora eleita Michelle Bolsonaro acumulou atritos com o seu enteado ao longo da pré-campanha presidencial dele. Em junho deste ano e a dois meses do início da campanha de Flávio, Michelle gravou vídeo de 27 minutos com críticas à atuação de seu enteado nas negociações políticas do partido.

Dias após romper com Flávio, Michelle anunciou sua saída do comando do PL Mulher e disse que esse processo foi discutido com seu marido, Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar após ter sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a mais de 27 anos de prisão por tentativa de Golpe de Estado.

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Um mês após ter rompido com Flávio, Michelle voltou atrás e endossou o apoio ao então candidato à presidência pelo PL. "Flávio, que Deus abençoe e proteja a sua candidatura. Que Ele te dê sabedoria, coragem e força a você e a sua família para cumprir esta missão com a lealdade e a verdade que o nosso povo merece", disse Michelle, durante a convenção do PL, que oficializou o nome do filho do ex-presidente nas eleições.