Boca de urna aponta empate entre Eisenkot e Netanyahu em Israel

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, e Gadi Eisenkot, líder da oposição, disputam o apoio da maioria no Parlamento israelense - (crédito: JACK GUEZ / AFP e JEWEL SAMAD / POOL / AFP)

Novas pesquisas de boca de urna em Israel, realizadas nas primeiras horas desta quarta-feira (28), mostram um empate entre o bloco de Benjamin Netanyahu e o candidato da oposição nas eleições legislativas de Israel, Gadi Eisenkot, após projeções anteriores apontarem uma leve vantagem para os adversários do primeiro-ministro.

Os canais de TV 11 e 13 apontaram um empate entre os dois blocos, com 51 cadeiras para cada, insuficientes para formar a maioria, enquanto o canal 12 continuava indicando uma vantagem para a oposição liderada por Gadi Eisenkot, com 52 cadeiras, contra 50 para o adversário, após a votação da véspera.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Eisenkot afirmou que o povo israelense optou pela mudança diante do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e garantiu que espera formar um novo governo.

Em declarações a seus apoiadores, ele também lançou um aviso velado a Netanyahu, que nos últimos dias da campanha ameaçou atacar o Irã, o que poderia atrasar os esforços para formar uma coalizão. "Netanyahu, não se atreva a usar a segurança de Israel para suas necessidades políticas", disse Eisenkot.