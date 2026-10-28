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Tragédia na Espanha

Itamaraty lamenta colisão de trens que matou 64 na Espanha

Ministério disse monitorar a situação para atender eventuais brasileiros afetados pelo desastre. Mais de 500 pessoas estavam nas composições dos trilhos

Imagens aéreas mostram vagões descarrilados - (crédito: Guarda Civil/Divulgação)
Imagens aéreas mostram vagões descarrilados - (crédito: Guarda Civil/Divulgação)

O Ministério das Relações Exteriores lamentou o acidente entre dois trens na Espanha que deixou ao menos 64 mortos e dezenas de feridos nesta quarta-feira (28/10).

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Em nota, o Itamaraty disse ter recebido com “profunda consternação” a notícia do acidente, e prestou solidariedade ao povo e ao governo da Espanha, além dos familiares das vítimas. O ministério apura ainda se brasileiros foram afetados pela tragédia.

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“O governo brasileiro está monitorando a situação por meio dos Consulados-Gerais do Brasil na Espanha, a fim de prestar a assistência consular cabível aos nacionais eventualmente afetados pela colisão dos trens.

Os dois trens colidiram no distrito de Toledo, a cerca de 150 km de Madri. Uma composição com 146 passageiros, incluindo um bebê, estava parada nos trilhos e foi atingida por um trem de alta velocidade, com 397 pessoas. Ao todo, mais de 500 pessoas foram afetadas pelo acidente.

As equipes de emergência ainda atendem a ocorrência, e os números podem ser atualizados.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 28/10/2026 12:02 / atualizado em 28/10/2026 12:02
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