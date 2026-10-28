Itamaraty lamenta colisão de trens que matou 64 na Espanha

O Ministério das Relações Exteriores lamentou o acidente entre dois trens na Espanha que deixou ao menos 64 mortos e dezenas de feridos nesta quarta-feira (28/10).

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Em nota, o Itamaraty disse ter recebido com “profunda consternação” a notícia do acidente, e prestou solidariedade ao povo e ao governo da Espanha, além dos familiares das vítimas. O ministério apura ainda se brasileiros foram afetados pela tragédia.

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“O governo brasileiro está monitorando a situação por meio dos Consulados-Gerais do Brasil na Espanha, a fim de prestar a assistência consular cabível aos nacionais eventualmente afetados pela colisão dos trens.

Os dois trens colidiram no distrito de Toledo, a cerca de 150 km de Madri. Uma composição com 146 passageiros, incluindo um bebê, estava parada nos trilhos e foi atingida por um trem de alta velocidade, com 397 pessoas. Ao todo, mais de 500 pessoas foram afetadas pelo acidente.

As equipes de emergência ainda atendem a ocorrência, e os números podem ser atualizados.