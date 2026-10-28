Colisão entre trens deixa ao menos 30 mortos na Espanha

A tragédia mobilizou equipes de emergência e autoridades locais para o resgate de passageiros em dois vagões descarrilados - (crédito: Handout/Guardia Civil/AFP)

Ao menos 30 pessoas morreram em um acidente envolvendo dois trens de alta velocidade na província de Toledo, na Espanha, na manhã desta quarta-feira (28/10). A colisão aconteceu a cerca de 150 quilômetros ao sul de Madri e provocou a suspensão do tráfego ferroviário entre a capital espanhola e a região da Andaluzia. Equipes de emergência foram mobilizadas para atender as vítimas, enquanto autoridades locais trabalham para dimensionar as consequências da tragédia.

O número de mortos foi confirmado por Esther Padilla, porta-voz do governo regional de Castilla-La Mancha, em declaração ao canal de notícias CMM Noticias. De acordo com a representante, uma das composições transportava 146 passageiros e um bebê, enquanto a outra levava 397 pessoas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

????? "Los heridos están fuera de los trenes". Esther Padilla, portavoz del Gobierno en Castilla-La Mancha, informa sobre el protocolo que se está siguiendo tras el choque de los dos trenes. Sigue la #últimahora de @EspejoPublico en @atresplayer. ?? https://t.co/4XglqOhbne https://t.co/NoHHWO8WBn — atresplayer (@atresplayer) October 28, 2026

O balanço representa um agravamento das informações divulgadas inicialmente pelas autoridades espanholas. Segundo a agência de notícias Agence France-Presse (AFP), os primeiros levantamentos apontavam pelo menos dez mortes, número que posteriormente subiu para 30. Ainda não há informações consolidadas sobre a quantidade de feridos.

Leia também: Médica morre aos 29 anos após praticar esporte que virou febre no Brasil

Testemunhas ouvidas pelo jornal espanhol El País relataram a presença de diversas pessoas feridas e a chegada de equipes de resgate à região do acidente. De acordo com a publicação, dois vagões teriam descarrilado após o impacto e caído por um barranco, o que aumentou a complexidade do atendimento às vítimas.

A colisão aconteceu pouco depois das 9h, pelo horário local, em um trecho ferroviário situado entre os municípios de Los Yébenes e Urda, na província de Toledo.

Circulação suspensa e mobilização do governo

A Administradora de Infraestruturas Ferroviárias da Espanha (Adif), responsável pela infraestrutura ferroviária do país, comunicou a interrupção das operações no trecho afetado. Segundo a empresa, os dois trens se chocaram em uma colisão traseira, levando à paralisação da circulação de composições de alta velocidade.

Em uma publicação no X, a Adif informou a suspensão do serviço entre Madri e a Andaluzia.

??Se encuentra interrumpida la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía por un alcance entre dos trenes. — INFOAdif (@InfoAdif) October 28, 2026

“O tráfego na linha ferroviária de alta velocidade entre Madri e a Andaluzia foi suspenso após uma colisão traseira entre dois trens”, informou a administradora.

O acidente também mobilizou o governo espanhol. O primeiro-ministro Pedro Sánchez se manifestou nas redes sociais e informou que mantém contato com o ministro dos Transportes, Óscar Puente, e com o presidente do governo regional de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para acompanhar a situação.

Leia também: Diretor que salvou 900 alunos no Nepal fala ao Correio

A tragédia ocorre menos de um ano depois de outro grave acidente ferroviário no país. Em Adamuz, na Andaluzia, uma colisão entre trens de alta velocidade provocou a morte de 46 pessoas, episódio que voltou a ser lembrado diante do novo desastre.

Até o momento, as autoridades não divulgaram as causas da colisão desta quarta-feira. O balanço de vítimas poderá ser atualizado à medida que avançarem os trabalhos das equipes de emergência e a avaliação dos danos às composições envolvidas.