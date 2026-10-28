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Janones faz revelação sobre Flávio Bolsonaro e projeta novo cenário

Deputado avalia o futuro político após ida do senador aos EUA: entenda como a nova estratégia pode transformar as próximas disputas no país

André Janones comandou o canal Exército do Lula no WhatsApp, no segundo turno das eleições - (crédito: Ricardo Stuckert)
André Janones comandou o canal Exército do Lula no WhatsApp, no segundo turno das eleições - (crédito: Ricardo Stuckert)

O deputado federal André Janones (Rede-MG) publicou na rede social X uma manifestação sobre a conjuntura política envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O parlamentar declarou que espera que a prisão do senador não seja decretada, classificando a situação como um teatro montado com o objetivo de construir uma narrativa política.

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Avaliação sobre as redes sociais

Janones afirmou que analisou o comportamento das redes sociais do grupo político opositor durante as primeiras 48 horas posteriores ao resultado das eleições. Segundo ele, o monitoramento comprovou que os adversários não conseguem se manter unidos nem mobilizados após a derrota, ao contrário do que ocorreu no revés eleitoral de 2022.

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De acordo com o congressista, a direita ressurgirá com força nos próximos quatro anos e ocupará o espaço da extrema direita. Janones avalia que esse movimento provocará o afastamento definitivo desse grupo do cenário político brasileiro.

Impacto de um eventual mandado de prisão

O deputado apontou que a única possibilidade de reverter a desarticulação do grupo seria um acontecimento capaz de reuni-los novamente: um fato retratado como injustiça e que mantenha ativa a imagem de um inimigo em comum. Para ele, no momento presente, apenas uma ordem de prisão contra Flávio Bolsonaro tem esse potencial.

Caso a medida judicial não ocorra, Janones avalia que a narrativa se perderá em perguntas como "fugiu?" e "do que?". Sem a emissão formal de um mandado de prisão, o discurso permanecerá restrito ao campo da teoria da conspiração.

Janones acrescentou que a ausência do mandado fará o "inimigo a ser combatido" deixar de existir, retirando o espaço de visibilidade dos adversários. Na visão do parlamentar, novos oponentes serão eleitos e o grupo cairá permanentemente no ostracismo.

Desembarque de Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) chegou a Miami, nos Estados Unidos, às 10h30 desta quarta-feira (28/10), pelo horário de Brasília. . O parlamentar viajou na companhia de sua mulher, Fernanda Bolsonaro, e das filhas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 28/10/2026 12:46 / atualizado em 28/10/2026 12:46
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