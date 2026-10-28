Janones faz revelação sobre Flávio Bolsonaro e projeta novo cenário

O deputado federal André Janones (Rede-MG) publicou na rede social X uma manifestação sobre a conjuntura política envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O parlamentar declarou que espera que a prisão do senador não seja decretada, classificando a situação como um teatro montado com o objetivo de construir uma narrativa política.

Avaliação sobre as redes sociais

Janones afirmou que analisou o comportamento das redes sociais do grupo político opositor durante as primeiras 48 horas posteriores ao resultado das eleições. Segundo ele, o monitoramento comprovou que os adversários não conseguem se manter unidos nem mobilizados após a derrota, ao contrário do que ocorreu no revés eleitoral de 2022.

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De acordo com o congressista, a direita ressurgirá com força nos próximos quatro anos e ocupará o espaço da extrema direita. Janones avalia que esse movimento provocará o afastamento definitivo desse grupo do cenário político brasileiro.

Espero que Flávio não tenha sua prisão decretada, pois todo esse teatro é para construir uma narrativa! Ao contrário de quando perderam em 2022, agora eles não estão conseguindo se manter unidos e nem mobilizados após a derrota. Minhas análise das redes deles nas primeiras 48 horas depois do resultado das eleições comprovam isso. A direita ressurgirá com força nos próximos 4 anos, ocupando o lugar da extrema direita e, com isso, eles serão definitivamente varridos do Brasil! A única coisa que pode mudar isso é um fato que consiga uni-los novamente, algo pintado como uma injustiça e que mantenha viva a figura do inimigo em comum. A única coisa no momento que tem esse potencial é um mandado de prisão contra Flávio. Se isso não acontecer, a narrativa se perde: “fugiu” ? “Do que”? Claro que eles ainda manteriam a narrativa mesmo sem o mandado, porém ficará só no campo da teoria da conspiração, uma vez que nenhuma ordem de prisão terá sido emitida. O “inimigo a ser combatido” deixa de existir, a gente não dá mais palco pra ele, elegemos novos adversários, eles caem no ostracismo, pra sempre ! — André Janones (@AndreJanonesMG) October 28, 2026

Impacto de um eventual mandado de prisão

O deputado apontou que a única possibilidade de reverter a desarticulação do grupo seria um acontecimento capaz de reuni-los novamente: um fato retratado como injustiça e que mantenha ativa a imagem de um inimigo em comum. Para ele, no momento presente, apenas uma ordem de prisão contra Flávio Bolsonaro tem esse potencial.

Caso a medida judicial não ocorra, Janones avalia que a narrativa se perderá em perguntas como "fugiu?" e "do que?". Sem a emissão formal de um mandado de prisão, o discurso permanecerá restrito ao campo da teoria da conspiração.

Janones acrescentou que a ausência do mandado fará o "inimigo a ser combatido" deixar de existir, retirando o espaço de visibilidade dos adversários. Na visão do parlamentar, novos oponentes serão eleitos e o grupo cairá permanentemente no ostracismo.

Desembarque de Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) chegou a Miami, nos Estados Unidos, às 10h30 desta quarta-feira (28/10), pelo horário de Brasília. . O parlamentar viajou na companhia de sua mulher, Fernanda Bolsonaro, e das filhas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.