Motta diz que quer pautar voto distrital misto neste ano com transição em 2030

Motta também anunciou grupo de trabalho sobre regras nas redes sociais. - (crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que pretende colocar em votação até o fim deste ano uma proposta de reforma no sistema eleitoral do Poder Legislativo, com a implementação de um modelo de transição em 2030 e do voto distrital misto em 2034.

As declarações ocorreram nesta quarta-feira, 28, após uma reunião com lideranças dos partidos União Brasil, PP, PSD, Republicanos, MDB, federação PSDB-Cidadania, Podemos e PSB.

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Nos bastidores, há uma preocupação do Centrão diante da ampliação da bancada bolsonarista, puxada por destaques das redes sociais como os deputados Nikolas Ferreira (PL-MG) e Lucas Pavanato (PL-SP). O Partido Liberal obteve uma bancada de 121 deputados federais e 29 senadores na eleição de 2026.

Segundo Motta, não serão feitas mudanças nas eleições majoritárias. O modelo de transição para 2030 ainda será definido. O presidente da Câmara disse que vai procurar discutir agora com as bancadas do PT, PCdoB, PV, PSOL, Novo e PL.

"Nós vamos fazer a discussão sobre como seria essa transição. É claro que existem detalhes que têm que ser conversados", declarou Motta.

O parlamentar também disse que criará um grupo de trabalho para propor em 15 dias novas regras para a propaganda eleitoral nas redes sociais, com o objetivo, segundo ele, de assegurar a "paridade de armas" entre os candidatos.