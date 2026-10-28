PF indicia Vorcaro, ex-presidente do BRB e outras 13 pessoas por fraude

Daniel Vorcaro foi indiciado pela Polícia Federal no inquérito que apura irregularidades envolvendo o Banco Master e o BRB - (crédito: Reprodução/STF)

A Polícia Federal (PF) enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) um relatório do inquérito que apura irregularidades envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB). Com mais de 700 páginas, o documento da PF indicia o banqueiro Daniel Vorcaro e o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa, além de outras 13 pessoas, por participação nas condutas ilegais.

Leia também: PF identifica mais diretores do BRB no caso Master e pede novas diligências

Para dar continuidade às investigações, concluir perícias e apresentar um outro relatório complementar, os delegados da PF pedem um prazo adicional de 60 dias. A solicitação será analisada pelo relator do caso no STF, ministro André Mendonça.

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*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves

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