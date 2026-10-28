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Caso Master

PF indicia Vorcaro, ex-presidente do BRB e outras 13 pessoas por fraude

Polícia Federal concluiu o relatório e pediu prazo adicional de 60 dias para continuar com as investigações

Daniel Vorcaro foi indiciado pela Polícia Federal no inquérito que apura irregularidades envolvendo o Banco Master e o BRB - (crédito: Reprodução/STF)
Daniel Vorcaro foi indiciado pela Polícia Federal no inquérito que apura irregularidades envolvendo o Banco Master e o BRB - (crédito: Reprodução/STF)

A Polícia Federal (PF) enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) um relatório do inquérito que apura irregularidades envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB). Com mais de 700 páginas, o documento da PF indicia o banqueiro Daniel Vorcaro e o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa, além de outras 13 pessoas, por participação nas condutas ilegais.

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Para dar continuidade às investigações, concluir perícias e apresentar um outro relatório complementar, os delegados da PF pedem um prazo adicional de 60 dias. A solicitação será analisada pelo relator do caso no STF, ministro André Mendonça.

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*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves 

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Beatriz Vasconcelos*

Estagiária da editoria de Política, Economia e Brasil

Jornalista em formação pelo Centro Universitário de Brasília (CEUB). Estagiária na editoria de Política, Economia e Brasil.

Por Beatriz Vasconcelos*
postado em 28/10/2026 17:13 / atualizado em 28/10/2026 17:32
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