Governo identifica 45 casos de violência política após 2º turno

Segundo Boulos, a maioria das vítimas era apoiadora de Lula e sofreu violência após o resultado eleitoral - (crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil)

O governo federal contabilizou 45 casos de violência política desde sábado (24/10), por conta do segundo turno da eleição presidencial, que resultaram em 10 mortes. Os dados foram anunciados hoje (28), durante coletiva de imprensa no Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Segundo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, os casos envolveram apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que, em sua maioria, sofreram violência em reação ao resultado do pleito.

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“Dez pessoas foram mortas pelas suas convicções políticas nos últimos quatro dias no Brasil. Isso não é normal, não é aceitável sob qualquer ponto de vista. E as pessoas que praticaram isso vão ser responsabilizadas e vão pagar. O que a gente espera é que esse clima acabe, de violência, de agressão, e de violência política”, afirmou o ministro.

Ao todo, foram 45 casos registrados. Dentre os 10 mortos, três eram indígenas. Foram contabilizados sete casos de atropelamento intencional, 14 de agressões físicas, espancamentos e esfaqueamentos, cinco de disparos de arma de fogo, cinco de violência contra povos indígenas e seis casos de abuso de autoridade e abuso policial.

Investigação

Os registros foram concentrados, em sua maioria, no Paraná, em São Paulo, em Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais e em Santa Catarina.

Na coletiva, Boulos mencionou casos como o atropelamento de um motociclista que comemorava a vitória de Lula, em Florianópolis, capital de Santa Catarina. Ele foi atingido por uma viatura da Polícia Militar, de forma aparentemente proposital.

O ministro anunciou ainda que o governo vai adotar medidas como centralizar as investigações na Procuradoria-Geral da República (PGR), envolver a Polícia Federal (PF) quando houver crime federal e acionar as corregedorias das polícias contra abusos cometidos por policiais.