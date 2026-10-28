Após carta de Flávio, Ricardo Nunes diz que presidente 'é aquele que o TSE declarou eleito'

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou que o presidente do Brasil é "aquele que o TSE declarou eleito". A declaração foi dada em resposta ao Estadão, após o senador Flávio Bolsonaro (PL) dizer, na primeira versão de uma carta golpista, que era o "verdadeiro presidente eleito do Brasil".

O prefeito aproveitou para cobrar que o governo faça ajustes em um próximo mandato.

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"Cabe agora ao Lula governar buscando corrigir os rumos, principalmente da economia, e a oposição fiscalizar e cobrar o cumprimento das promessas", afirmou o prefeito, que apoiou Flávio Bolsonaro em toda a campanha.

Também nesta quarta-feira, ao Estadão, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que "a eleição acabou e agora é preciso olhar para a frente". Segundo o governador, "o caminho é respeitar o resultado das urnas e seguir em frente".