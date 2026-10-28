De estreia internacional a olímpico: a jornada de João França em 100 dias

Remo de praia deu nova direção à vida de João França: foco está nos Jogos Olímpicos da Juventude-2026 - (crédito: Gabriel Luiz/Remo Brasil)

Até julho, João França, de 16 anos, nunca havia saído do Brasil. Em pouco mais de 100 dias, o remador de Maricá (RJ) competiu em Portugal, treinou na Austrália e disputou um Campeonato Mundial na China. Agora, desembarca no Senegal para o maior desafio da ainda curta carreira: representar o país nos Jogos Olímpicos da Juventude Dakar 2026.

A trajetória internacional ganhou velocidade em uma modalidade que o jovem conheceu somente neste ano. João começou no remo de praia durante o Campeonato Brasileiro, em Natal (RN), e conquistou uma das vagas para integrar a Seleção Brasileira Sub-19. Desde então, acumulou resultados expressivos em competições internacionais.

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Em julho, ao lado de Kedson Anthony, conquistou a prata no 1924 Pharoes Trophy, em Oeiras, em Portugal. Foi a primeira medalha do Brasil em solo europeu na história do remo de praia. Em outubro, terminou em quarto lugar no Double Misto Sub-19 do Mundial da modalidade, em Qingdao, na China, ao lado de Helena Ewald.

Entre as duas competições, João participou do projeto “Row to Brisbane” (Reme até Brisbane na tradução), iniciativa da Confederação Brasileira de Remo (CBR) que levou nove atletas brasileiros a um período de treinamento na cidade australiana que receberá os Jogos Olímpicos de 2032.

A ação foi a primeira de uma Seleção Brasileira, entre todos os esportes olímpicos, desde que Brisbane foi escolhida como sede. Depois da preparação na Austrália e da disputa do Mundial na China, o atleta ainda passou alguns dias treinando na Itália antes de seguir para o Senegal.

A delegação brasileira desembarcou em Dakar nesta quarta-feira (28/10) e seguiu para Saly, cidade que receberá as provas do remo de praia a partir deste sábado (31/10).

O remo de praia combina corrida na areia e percurso de barco em águas abertas (foto: Gabriel Luiz/Remo Brasil)

“Estou muito feliz por participar destes Jogos. Pegamos a nossa credencial e já viemos para o local de competição conhecer a praia: analisar as condições do mar, como quebram as ondas, e também o tipo de areia. Estou preparado para mais esta missão e vou em busca de um grande resultado para o nosso Brasil”, comentou João.

Nascido em São Gonçalo (RJ), o remador se mudou ainda bebê para Maricá. Começou no remo clássico aos nove anos e, aos 13, passou a treinar com foco no alto rendimento. No remo de praia, encontrou um desafio diferente, com características que favorecem seu perfil físico, como a explosão necessária para correr na areia.

A rotina de preparação combina treinos de segunda a sábado, das 6h às 9h30, na Lagoa do Boqueirão, em Maricá, e estudos à tarde. No fim de 2025, João incorporou o crossfit à preparação física. Também costuma treinar no Rio de Janeiro ao lado de atletas como David Souza, Ana Caroline Freire, Vangelys Reinke e Fernanda Nunes.

Treinos físicos são fundamentais para João França representar o Brasil em alto nível no remo de praia (foto: Gabriel Luiz/Remo Brasil)

"Um passo de cada vez, justamente para não haver ansiedade. Meu foco neste momento está nos Jogos Olímpicos da Juventude e direciono a minha mente para o que está por vir, não no que tem lá para a frente" João França, remador

Programação do remo de praia em Dakar 2026

A participação de João começa neste sábado, com a fase classificatória em formato time trial, a partir das 7h50 (horário de Brasília). As eliminatórias, em sistema mata-mata, serão disputadas em 2 de novembro, às 7h. Os medalhistas serão conhecidos no dia 3, também a partir das 7h.

O que é o remo de praia?

É uma modalidade do remo costeiro que combina corrida na areia e percurso a remo em águas abertas. No formato beach sprint, os atletas partem da praia, correm até o barco, completam um trajeto com contorno de boias e retornam à areia para cruzar a linha de chegada. A prova fará parte do programa dos Jogos Olímpicos da Juventude Dakar 2026 e em Los Angeles-2028.