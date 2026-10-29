Valdemar diz que Flávio se despediu do pai e depois nega que Jair soubesse de fuga

Valdemar também afirmou que é necessário "tocar o partido para frente" e disse que não conversou com Bolsonaro sobre a carta - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, se contradisse nesta quinta-feira (29/10) ao falar sobre o que o ex-presidente Jair Bolsonaro sabia a respeito da saída do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) do Brasil. Questionado se Flávio havia se despedido do pai durante uma visita na véspera de deixar o país, Valdemar respondeu inicialmente que sim. Depois, porém, voltou atrás e afirmou que Bolsonaro não sabia dos planos do senador. Flávio deixou o Brasil com destino aos Estados Unidos e desembarcou em Miami, na Flórida, na manhã de quarta-feira (28/10).

Valdemar visitou Bolsonaro nesta quinta-feira. Na saída, disse que não gostou da carta divulgada por Flávio após a derrota para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições. Segundo o dirigente do PL, “ninguém concorda” com a manifestação do senador. Valdemar também afirmou que é necessário “tocar o partido para frente” e disse que não conversou com Bolsonaro sobre a carta. De acordo com ele, os dois falaram sobre a eleição.

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Na primeira versão da carta, divulgada depois que Flávio deixou o Brasil, o senador se declarou “presidente eleito do Brasil”, apesar do resultado das urnas. Em uma segunda versão, passou a se apresentar como “líder do Brasil”. Nos dois textos, Flávio afirmou, sem apresentar provas, que houve fraude nas urnas.

Depois de chegar aos Estados Unidos, Flávio agradeceu aos presidentes Donald Trump, dos Estados Unidos, e Javier Milei, da Argentina, pelo acolhimento. O senador também anunciou que pretende liderar a oposição ao governo Lula a partir do território americano, onde está com a família. Ele prometeu apresentar, nos próximos dias, uma estratégia para mobilizar seus apoiadores.

A saída de Flávio do Brasil e as declarações de Valdemar ocorrem em meio à repercussão da carta divulgada pelo senador e às divergências sobre a condução do PL após a derrota eleitoral. O presidente nacional do partido, porém, afirmou que não tratou do documento com Jair Bolsonaro durante a visita.

