Lula recebe Janones, que sinaliza preferência por ficar na Câmara

Janones ganhou força como possível ministro por sua atuação no "Exército do Lula" - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu nesta quinta-feira (29/10) o deputado federal reeleito André Janones (Rede-MG) para discutir seu futuro no próximo mandato. Janones, cotado para assumir uma nova secretaria, disse que seguirá a determinação do presidente, mas que pode ajudar mais no Congresso do que como ministro.

“Eu estou debaixo da liderança do presidente Lula. Então, eu não posso nem tomar a decisão de aceitar, nem a de não aceitar sem falar com ele. Eu preciso ouvi-lo primeiro e a gente vai entender onde que eu posso somar mais com o Lula 4”, declarou Janones a jornalistas ao chegar ao Palácio da Alvorada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Janones faz revelação sobre Flávio Bolsonaro e projeta novo cenário

Questionado se aceitaria um convite, Janones desviou, mas sinalizou que prefere continuar como deputado.

“Eu, por vontade própria, não entendo que um ministério é onde eu posso ajudar mais o presidente Lula”, respondeu. “Eu posso ajudar muito como deputado, acho que o presidente vai precisar de muita força no Congresso”, emendou, citando o crescimento da extrema-direita no Parlamento.

Janones ganhou força como possível ministro por sua atuação no “Exército do Lula”, canal do WhatsApp que coordenou a campanha de Lula no segundo turno, nas redes sociais. Ele é apontado como um dos principais responsáveis pela virada surpreendente do petista na eleição.

A ideia que circula na Esplanada é a criação de uma secretaria especial de Comunicação Digital, que teria status de ministério. Para assumir o cargo, Janones teria que se licenciar da Câmara dos Deputados.

Precedente

O cenário repete as eleições de 2022, quando Janones também teve papel importante na mobilização digital da campanha. Ele ficou conhecido por enfrentar integrantes da extrema-direita com grande capilaridade nas redes sociais, como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o agora senador eleito Carlos Bolsonaro (PL-SC).

À época, ele chegou a ser cotado para assumir a Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência, mas não assumiu cargo no governo. Janones sofreu forte resistência do PT por seu estilo combativo e por envolvimento em escândalos. Agora, deve receber um convite para se filiar ao partido de Lula.

Leia também: Lula agradece Janones por mobilização digital e promete regular big techs

Em 2025, Janones fechou um acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR), admitiu a prática de rachadinha em seu gabinete entre 2019 e 2020 e se comprometeu a pagar R$ 157,8 mil em reparação à Câmara e multa.

Ele também é acusado pela ex-esposa, a prefeita de Ituiutaba (MG), Leandra Guedes, de tê-la ameaçado com a divulgação de imagens íntimas. Ela conseguiu, em 2025, uma medida protetiva contra o deputado. O caso ainda está em andamento, sob sigilo.