Lula recebe Janones, que sinaliza preferência por ficar na Câmara

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu nesta quinta-feira (29/10) o deputado federal reeleito André Janones (Rede-MG) para discutir seu futuro no próximo mandato. Janones, cotado para assumir uma nova secretaria, disse que seguirá a determinação do presidente, mas que pode ajudar mais no Congresso do que como ministro.
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“Eu estou debaixo da liderança do presidente Lula. Então, eu não posso nem tomar a decisão de aceitar, nem a de não aceitar sem falar com ele. Eu preciso ouvi-lo primeiro e a gente vai entender onde que eu posso somar mais com o Lula 4”, declarou Janones a jornalistas ao chegar ao Palácio da Alvorada.
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Questionado se aceitaria um convite, Janones desviou, mas sinalizou que prefere continuar como deputado.
“Eu, por vontade própria, não entendo que um ministério é onde eu posso ajudar mais o presidente Lula”, respondeu. “Eu posso ajudar muito como deputado, acho que o presidente vai precisar de muita força no Congresso”, emendou, citando o crescimento da extrema-direita no Parlamento.
Janones ganhou força como possível ministro por sua atuação no “Exército do Lula”, canal do WhatsApp que coordenou a campanha de Lula no segundo turno, nas redes sociais. Ele é apontado como um dos principais responsáveis pela virada surpreendente do petista na eleição.
A ideia que circula na Esplanada é a criação de uma secretaria especial de Comunicação Digital, que teria status de ministério. Para assumir o cargo, Janones teria que se licenciar da Câmara dos Deputados.
Precedente
O cenário repete as eleições de 2022, quando Janones também teve papel importante na mobilização digital da campanha. Ele ficou conhecido por enfrentar integrantes da extrema-direita com grande capilaridade nas redes sociais, como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o agora senador eleito Carlos Bolsonaro (PL-SC).
À época, ele chegou a ser cotado para assumir a Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência, mas não assumiu cargo no governo. Janones sofreu forte resistência do PT por seu estilo combativo e por envolvimento em escândalos. Agora, deve receber um convite para se filiar ao partido de Lula.
Em 2025, Janones fechou um acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR), admitiu a prática de rachadinha em seu gabinete entre 2019 e 2020 e se comprometeu a pagar R$ 157,8 mil em reparação à Câmara e multa.
Ele também é acusado pela ex-esposa, a prefeita de Ituiutaba (MG), Leandra Guedes, de tê-la ameaçado com a divulgação de imagens íntimas. Ela conseguiu, em 2025, uma medida protetiva contra o deputado. O caso ainda está em andamento, sob sigilo.
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