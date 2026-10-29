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EX-CANDIDATO DO PL

Fuga de Flávio Bolsonaro para os EUA teve ajuda da Casa Branca, diz NYT

Senador voou para Miami após ordem de entrega de passaporte emitida pelo ministro Alexandre de Moraes; funcionário do governo Trump teria providenciado a aeronave utilizada por Flávio

Segundo jornal, ida do senador aos EUA contou com a articulação de um funcionário da Casa Branca (E) - (crédito: White House | Ricardo Arduengo/AFP)
Segundo jornal, ida do senador aos EUA contou com a articulação de um funcionário da Casa Branca (E) - (crédito: White House | Ricardo Arduengo/AFP)

A fuga de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) do Brasil após a derrota nas eleições presidenciais teria contado com a participação de um integrante da Casa Branca, apontou jornal tradicional dos Estados Unidos nesta quinta-feira (29/10).

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Segundo o The New York Times (NYT), Jason Miller, funcionário da área de comunicação do governo de Donald Trump, foi responsável por providenciar a aeronave particular utilizada pelo senador e sua família para chegar aos Estados Unidos.

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A articulação começou na segunda-feira (26/10), quando Flávio foi informado de que deveria entregar seus passaportes por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A medida cautelar havia sido estabelecida no domingo (25), mesmo dia em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conquistou a reeleição.

De acordo com o jornal, Eduardo Bolsonaro procurou Miller assim que o irmão recebeu a intimação judicial. A partir desse contato, teria sido organizada a viagem que levou o candidato derrotado à Presidência para fora do território brasileiro.

O deslocamento ocorreu na noite de terça-feira (27/10), quando Flávio embarcou da Argentina em direção ao Equador, onde o avião fez uma parada para reabastecimento. Depois, a aeronave seguiu para Miami, na Flórida, destino final da viagem.

Permanência nos Estados Unidos

A chegada de Flávio ao território norte-americano também poderá ser acompanhada de uma tentativa de estabelecer residência permanente no país. Uma fonte do governo dos Estados Unidos informou ao NYT que o senador é aguardado para solicitar o green card, documento que permite a estrangeiros residir e trabalhar permanentemente no país.

Segundo o funcionário ouvido pela publicação, o pedido deverá receber tramitação acelerada, em um procedimento semelhante ao adotado para Eduardo Bolsonaro, que também obteve autorização de residência permanente nos Estados Unidos.

Em condições habituais, a obtenção do green card pode ocorrer após a concessão de um visto de imigrante. No caso de Flávio, entretanto, a expectativa relatada ao jornal é de que o processo seja concluído de maneira mais rápida.

Trump volta a questionar eleição brasileira

As informações sobre a participação de um integrante da Casa Branca na viagem surgiram em meio a novas críticas de Donald Trump ao resultado da eleição presidencial brasileira.

Antes de embarcar para um comício eleitoral, o republicano voltou a questionar a votação que garantiu a permanência de Lula no Palácio do Planalto, embora tenha afirmado que não apoiou oficialmente nenhum dos candidatos.

Ao comentar o pleito, Trump classificou o processo como vergonhoso e mencionou a reação negativa do mercado financeiro à vitória do petista como argumento para sustentar sua avaliação.

"Acompanhei as eleições. Não tomei partido, mas vi o que estava acontecendo no Brasil, foi uma vergonha. O mercado falou isso. Olha como o mercado reagiu", declarou a jornalistas.

Apesar das críticas, o presidente norte-americano afirmou que pretende entrar em contato com Lula para parabenizá-lo pela reeleição. Questionado sobre a possibilidade de procurar o brasileiro, respondeu afirmativamente, embora tenha reiterado sua insatisfação com a condução da disputa.

Trump também alegou que sua decisão de não tomar partido durante a campanha havia ocorrido "a pedido de Lula", sem apresentar outros detalhes sobre a suposta solicitação.

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Letícia Passos

Repórter

Jornalista pela Universidade Federal de Viçosa. Atuou no Poder360 e no Congresso em Foco. É repórter do Correio Braziliense, cobrindo os principais temas da agenda nacional.

Por Letícia Passos
postado em 29/10/2026 15:35 / atualizado em 29/10/2026 15:37
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