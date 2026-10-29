Fuga de Flávio Bolsonaro para os EUA teve ajuda da Casa Branca, diz NYT

Segundo jornal, ida do senador aos EUA contou com a articulação de um funcionário da Casa Branca (E) - (crédito: White House | Ricardo Arduengo/AFP)

A fuga de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) do Brasil após a derrota nas eleições presidenciais teria contado com a participação de um integrante da Casa Branca, apontou jornal tradicional dos Estados Unidos nesta quinta-feira (29/10).

Segundo o The New York Times (NYT), Jason Miller, funcionário da área de comunicação do governo de Donald Trump, foi responsável por providenciar a aeronave particular utilizada pelo senador e sua família para chegar aos Estados Unidos.

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A articulação começou na segunda-feira (26/10), quando Flávio foi informado de que deveria entregar seus passaportes por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A medida cautelar havia sido estabelecida no domingo (25), mesmo dia em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conquistou a reeleição.

De acordo com o jornal, Eduardo Bolsonaro procurou Miller assim que o irmão recebeu a intimação judicial. A partir desse contato, teria sido organizada a viagem que levou o candidato derrotado à Presidência para fora do território brasileiro.

O deslocamento ocorreu na noite de terça-feira (27/10), quando Flávio embarcou da Argentina em direção ao Equador, onde o avião fez uma parada para reabastecimento. Depois, a aeronave seguiu para Miami, na Flórida, destino final da viagem.

Permanência nos Estados Unidos

A chegada de Flávio ao território norte-americano também poderá ser acompanhada de uma tentativa de estabelecer residência permanente no país. Uma fonte do governo dos Estados Unidos informou ao NYT que o senador é aguardado para solicitar o green card, documento que permite a estrangeiros residir e trabalhar permanentemente no país.

Segundo o funcionário ouvido pela publicação, o pedido deverá receber tramitação acelerada, em um procedimento semelhante ao adotado para Eduardo Bolsonaro, que também obteve autorização de residência permanente nos Estados Unidos.

Em condições habituais, a obtenção do green card pode ocorrer após a concessão de um visto de imigrante. No caso de Flávio, entretanto, a expectativa relatada ao jornal é de que o processo seja concluído de maneira mais rápida.

Trump volta a questionar eleição brasileira

As informações sobre a participação de um integrante da Casa Branca na viagem surgiram em meio a novas críticas de Donald Trump ao resultado da eleição presidencial brasileira.

Antes de embarcar para um comício eleitoral, o republicano voltou a questionar a votação que garantiu a permanência de Lula no Palácio do Planalto, embora tenha afirmado que não apoiou oficialmente nenhum dos candidatos.

Ao comentar o pleito, Trump classificou o processo como vergonhoso e mencionou a reação negativa do mercado financeiro à vitória do petista como argumento para sustentar sua avaliação.

"Acompanhei as eleições. Não tomei partido, mas vi o que estava acontecendo no Brasil, foi uma vergonha. O mercado falou isso. Olha como o mercado reagiu", declarou a jornalistas.

Apesar das críticas, o presidente norte-americano afirmou que pretende entrar em contato com Lula para parabenizá-lo pela reeleição. Questionado sobre a possibilidade de procurar o brasileiro, respondeu afirmativamente, embora tenha reiterado sua insatisfação com a condução da disputa.

Trump também alegou que sua decisão de não tomar partido durante a campanha havia ocorrido "a pedido de Lula", sem apresentar outros detalhes sobre a suposta solicitação.