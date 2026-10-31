Adolescente de 17 anos morre prensado entre trator e árvore

agrícola, por volta das 16h dessa quinta-feira (29/10), na área rural de Cambaúba/Monteiro, em Monte Carmelo, no Triângulo Mineiro. Ele era natural de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, mas morava em Araguari, também no Triângulo.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o jovem ficou prensado entre um trator de pequeno porte – conhecido popularmente na região como “girico” – e uma árvore, após o motorista perder o controle do maquinário.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia Mais
Atendimento e resgate
O Corpo de Bombeiros informou que ao chegarem à propriedade rural, a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu já havia constatado o óbito da vítima.
Após a conclusão dos procedimentos da perícia técnica da Polícia Civil, foi necessária a utilização de uma escavadeira de esteiras como recurso de apoio. Os bombeiros realizaram a ancoragem do trator com um cabo de aço para aliviar a pressão sobre o corpo do adolescente, permitindo sua retirada.
Apuração dos fatos
Ainda de acordo com os bombeiros, informações levantadas no local indicam que o adolescente havia ido à fazenda passar o dia com o pai na propriedade rural. O pai não estava no local do acidente no momento em que tudo aconteceu, tendo chegado logo em seguida.
Até o fechamento dos relatórios oficiais, não foi possível identificar com precisão quem estava na condução do trator no momento da ocorrência. Há dúvidas preliminares investigadas pelas autoridades se o próprio jovem tentou pilotar o maquinário ou se um terceiro estaria na direção. A Polícia Civil e a Polícia Militar seguem apurando os detalhes para esclarecer as circunstâncias exatas do caso.
Após a retirada e os trabalhos periciais, o corpo do adolescente ficou sob a responsabilidade da Polícia Civil e foi liberado para remoção pela funerária de plantão São Vicente de Paula. O traslado foi realizado com destino ao Instituto Médico-Legal (IML) de Patos de Minas, no Alto Paranaíba.
Saiba Mais