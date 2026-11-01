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Nova dança das cadeiras na Esplanada em preparação para Lula 4

Uma semana após a eleição, já circulam rumores sobre quem serão os novos ministros do presidente Lula. Petista deve acomodar aliados e partidos do centrão

Presidente Lula fará alterações na composição da Esplanada em janeiro, mas começa a negociar cargos já nesta semana, após o feriado - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
Presidente Lula fará alterações na composição da Esplanada em janeiro, mas começa a negociar cargos já nesta semana, após o feriado - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Nos dias que se seguiram ao segundo turno da eleição presidencial, ganharam força as discussões e rumores sobre quem serão os próximos ministros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Esplanada deve mudar de cara em janeiro, acomodando a nova correlação de forças entre os partidos no Congresso e aliados que ganharam destaque durante a campanha. Ainda é cedo para saber como será o novo governo, mas algumas alterações já são dadas como certas.

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O ministério da Fazenda, que conduz a política econômica do governo federal, é o que mais movimenta especulações atualmente. A expectativa é de que o atual titular, Dario Durigan, deixe o posto. O mais cotado atualmente é o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT), que teve papel de destaque na campanha presidencial, especialmente no segundo turno. Matemático de formação e mestre em Economia, Fonteles, antes de comandar o Piauí, foi secretário da Fazenda do estado. Seu nome é bem-visto pelo mercado, por defender o ajuste das contas públicas.

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Publicamente, Fonteles nega ter conversado com o presidente Lula sobre uma indicação. "Reforço o que disse em algumas entrevistas: nunca tratei com o presidente Lula ou com qualquer outra pessoa (seja familiar, amigo, aliado ou adversário) sobre cargos no seu próximo mandato e, muito menos, sobre política econômica", escreveu o governador em publicação no X, na quinta-feira.

Outro forte concorrente é o vice-presidente Geraldo Alckmin, que ocupou o ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) no atual mandato. Também é um nome bem visto por investidores. Alckmin é do PSB, não do PT, e tem boa interlocução com o mercado financeiro e com o setor produtivo.

A Casa Civil também é um ministério-chave para o governo federal, responsável por coordenar o trabalho dos demais ministérios e fazer a ponte entre a Esplanada e o Planalto. O nome do senador Camilo Santana (PT-CE), ex-ministro da Educação, ganhou força nas últimas semanas. Camilo foi figura constante no QG da campanha de Lula, ao lado de Fonteles, e concedeu coletivas de imprensa quase diárias. Antes disso, o principal cotado era o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad, que deve assumir outro posto no governo. O ex-chefe da Casa Civil Rui Costa também deve voltar à Esplanada, possivelmente assumindo um ministério ligado à infraestrutura, por ter encabeçado o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no Lula 3.

Lula destacou ainda que segurança pública será prioridade em sua nova gestão, e confirmou o desmembramento do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) em dois, caso a proposta de emenda à Constituição (PEC) da Segurança seja aprovada. Para a Segurança, o presidente cogita escolher o promotor Lincoln Gakiya, um dos nomes mais reconhecidos no combate ao crime organizado e considerado linha-dura com facções criminosas, com atuação em São Paulo.

Comunicação

Ganhou força no segundo turno o nome do deputado federal reeleito André Janones (Rede-MG) para ocupar um ministério. Ele é cotado para assumir a Secretaria de Comunicação Social (Secom) — o atual titular, Sidônio Palmeira, já definiu sua saída — ou uma nova secretaria especial de Comunicação Digital, que teria status de ministério. O parlamentar é tido como um dos maiores responsáveis pela virada do presidente Lula entre o primeiro e o segundo turno, ao comandar o "Exército de Lula", grupo de WhatsApp utilizado para mobilizar a militância por meio de "missões".

Lula recebeu Janones para um almoço na última quinta-feira, no Palácio da Alvorada, para discutir seu futuro no governo e fazer uma retrospectiva do que funcionou na campanha. O presidente já deixou claro que quer manter a mesma forma de mobilização digital em seu quarto mandato. Ao menos publicamente, porém, Janones sinaliza que prefere continuar como deputado federal. "Eu, por vontade própria, não entendo que um ministério é onde eu posso ajudar mais o presidente Lula", comentou o deputado com jornalistas na porta do Alvorada. "Eu posso ajudar muito como deputado, acho que o presidente vai precisar de muita força no Congresso", emendou, citando o crescimento da extrema-direita no Parlamento.

No Ministério da Defesa, José Múcio deve dar lugar à secretária-geral da pasta, Cinara Wagner Fredo. Já o ex-prefeito de Recife, João Campos, que preside o PSB, pode assumir o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), pasta que seu pai, Eduardo Campos, ocupou durante o primeiro mandato de Lula.

O presidente deve começar a negociar com os partidos após o feriado de Finados, nesta semana. Além de acomodar seus aliados, Lula precisa prever a correlação de forças no Congresso, e pode dar mais espaço para legendas do centrão. Uma das possibilidades ventiladas é ceder uma pasta dentro do Planalto para essas siglas, como a Secretaria de Relações Institucionais (SRI), responsável pela articulação com o Congresso. Uma semana após o pleito, porém, o cenário ainda é nebuloso, e o formato do novo governo ainda está por ser apresentado.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 01/11/2026 03:55
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