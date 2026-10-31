Agentes dos EUA participaram de operação para fuga de Flávio, diz jornal

Reportagem aponta que a troca de informações entre agentes argentinos e norte-americanos foi parte da articulação para garantir o sucesso da operação - (crédito: AFP)

Agentes dos Estados Unidos teriam participado diretamente da operação para garantir a saída do senador Flávio Bolsonaro (PL) do Brasil, assumindo parte do controle do aeroporto de Porto Iguaçu, na Argentina. A ação teria envolvido a contratação de ao menos três jatos particulares e a participação do governo argentino, segundo reportagem publicada pelo jornal Clarín nesta sexta-feira (30/10).

De acordo com o jornal, representantes norte-americanos coordenaram os procedimentos para garantir a decolagem da aeronave em que estava o senador. Durante a operação, eles teriam assumido funções que normalmente cabem a agentes de segurança aeroportuária e funcionários da imigração.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Marco Rubio nega ajuda dos EUA na fuga de Flávio Bolsonaro

A reportagem afirma que três aviões privados de alto custo operacional foram mobilizados pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. As aeronaves teriam sido utilizadas ou mantidas como alternativas para assegurar o transporte de Flávio até Miami.

O periódico também relata que a operação contou com o apoio do presidente argentino, Javier Milei. Segundo a publicação, o assessor Santiago Caputo foi enviado à cidade de Misiones para acompanhar as articulações. Veículos com placas diferentes e caminhões também teriam sido usados para dificultar a identificação dos deslocamentos e confundir postos de fiscalização.

Leia mais:

Ainda conforme o Clarín, a estratégia incluiu a circulação de informações falsas sobre o paradeiro do senador. Uma das versões divulgadas por aliados de Flávio era a de que ele já havia chegado aos Estados Unidos na terça-feira (27). A reportagem aponta que a troca de informações entre agentes argentinos e norte-americanos foi parte da articulação para garantir o sucesso da operação.