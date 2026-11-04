"BC interrompe queda de juros porque Lula ganhou", diz Lindbergh sobre Selic

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), aliado de primeira hora do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Congresso Nacional, usou as redes sociais para acusar o Banco Central de interromper o ciclo de corte da Taxa Básica de Juros em razão da vitória do atual chefe do Executivo nas urnas em outubro.
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- Leia também: Banco Central mantém os juros em 13,75% ao ano
Em publicação feita no X (ex-Twitter), o parlamentar, que já havia feito declarações recentes contra a atuação do BC, acusou o mercado financeiro de agir pelo fim da queda da Selic após a derrota do senador Flávio Bolsonaro.
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“Até a sexta-feira antes das eleições os mercados precificavam vitória do Flávio Bolsonaro e queda de 0,25 na taxa Selic. Lula ganhou, e o mercado decidiu rebaixar as expectativas e apostou no freio da queda de juros. O povo vota, mas, quem manda são os barões da Faria Lima? Vergonha! Não dá pra aceitar isso”, escreveu Lindbergh no X.
Vergonha!!!! BC interrompe queda de juros porque o Lula ganhou. Simples assim! Até a sexta-feira antes das eleições os mercados precificavam vitória do Flávio Bolsonaro e queda de 0,25 na taxa Selic. Lula ganhou, e o mercado decidiu rebaixar as expectativas e apostou no freio da queda de juros. O povo vota, mas, quem manda são os barões da Faria Lima? Vergonha! Não dá pra aceitar isso.— Lindbergh Farias (@lindberghfarias) November 4, 2026
A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), de manter a taxa básica em 13,75% ao ano (a.a.), foi unânime e, no comunicado, o colegiado mencionou os riscos de uma desancoragem inflacionária no país. Entre eles, o BC cita que políticas econômicas externas e internas podem ter impacto inflacionário maior que o esperado, “por exemplo, por meio de uma taxa de câmbio persistentemente mais depreciada”.
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