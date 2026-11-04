"BC interrompe queda de juros porque Lula ganhou", diz Lindbergh sobre Selic

"O povo vota, mas, quem manda são os barões da Faria Lima? Vergonha! Não dá pra aceitar isso", escreveu Lindbergh no X. - (crédito: Foto: Lula Marques/Agência Brasil)

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), aliado de primeira hora do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Congresso Nacional, usou as redes sociais para acusar o Banco Central de interromper o ciclo de corte da Taxa Básica de Juros em razão da vitória do atual chefe do Executivo nas urnas em outubro.

Em publicação feita no X (ex-Twitter), o parlamentar, que já havia feito declarações recentes contra a atuação do BC, acusou o mercado financeiro de agir pelo fim da queda da Selic após a derrota do senador Flávio Bolsonaro.

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“Até a sexta-feira antes das eleições os mercados precificavam vitória do Flávio Bolsonaro e queda de 0,25 na taxa Selic. Lula ganhou, e o mercado decidiu rebaixar as expectativas e apostou no freio da queda de juros. O povo vota, mas, quem manda são os barões da Faria Lima? Vergonha! Não dá pra aceitar isso”, escreveu Lindbergh no X.



Vergonha!!!! BC interrompe queda de juros porque o Lula ganhou. Simples assim! Até a sexta-feira antes das eleições os mercados precificavam vitória do Flávio Bolsonaro e queda de 0,25 na taxa Selic. Lula ganhou, e o mercado decidiu rebaixar as expectativas e apostou no freio da queda de juros. O povo vota, mas, quem manda são os barões da Faria Lima? Vergonha! Não dá pra aceitar isso. — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) November 4, 2026





A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), de manter a taxa básica em 13,75% ao ano (a.a.), foi unânime e, no comunicado, o colegiado mencionou os riscos de uma desancoragem inflacionária no país. Entre eles, o BC cita que políticas econômicas externas e internas podem ter impacto inflacionário maior que o esperado, “por exemplo, por meio de uma taxa de câmbio persistentemente mais depreciada”.

