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Decisão do Copom

"BC interrompe queda de juros porque Lula ganhou", diz Lindbergh sobre Selic

Declaração feita pelo senador no X acusa "Faria Lima" de mandar no país e critica mercado financeiro

"O povo vota, mas, quem manda são os barões da Faria Lima? Vergonha! Não dá pra aceitar isso", escreveu Lindbergh no X. - (crédito: Foto: Lula Marques/Agência Brasil)

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), aliado de primeira hora do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Congresso Nacional, usou as redes sociais para acusar o Banco Central de interromper o ciclo de corte da Taxa Básica de Juros em razão da vitória do atual chefe do Executivo nas urnas em outubro.

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Em publicação feita no X (ex-Twitter), o parlamentar, que já havia feito declarações recentes contra a atuação do BC, acusou o mercado financeiro de agir pelo fim da queda da Selic após a derrota do senador Flávio Bolsonaro.

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“Até a sexta-feira antes das eleições os mercados precificavam vitória do Flávio Bolsonaro e queda de 0,25 na taxa Selic. Lula ganhou, e o mercado decidiu rebaixar as expectativas e apostou no freio da queda de juros. O povo vota, mas, quem manda são os barões da Faria Lima? Vergonha! Não dá pra aceitar isso”, escreveu Lindbergh no X.


A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), de manter a taxa básica em 13,75% ao ano (a.a.), foi unânime e, no comunicado, o colegiado mencionou os riscos de uma desancoragem inflacionária no país. Entre eles, o BC cita que políticas econômicas externas e internas podem ter impacto inflacionário maior que o esperado, “por exemplo, por meio de uma taxa de câmbio persistentemente mais depreciada”.

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Raphael Pati

Repórter especializado em Economia no Correio Braziliense desde 2024, acompanha o cenário macroeconômico de Brasília e o mercado financeiro. Apaixonado por livros e boas histórias.

Por Raphael Pati
postado em 04/11/2026 20:03
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