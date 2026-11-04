Derrota de Trump fortalece oposição democrata e expõe insatisfação com governo

Professor destaca que a retomada da maioria democrata na Câmara e no Senado deve ampliar a fiscalização sobre as decisões do presidente norte-americano - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A política imigratória, o aumento do custo de vida e a atuação do governo Trump nos conflitos externos foram os principais motivos que levaram à “onda azul” nas eleições norte-americanas. A avaliação é do professor de relações internacionais Robson Coelho Cardoch Valdez. O especialista conversou com as jornalistas Mariana Niederauer e Sibele Negromonte, do Correio Braziliense, nesta quarta-feira (4/11).

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Na avaliação de Valdez, a política migratória do governo Trump teve repercussão negativa até mesmo entre parte dos eleitores que apoiaram o republicano. A atuação do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês), marcada por abordagens mais coercitivas e deportações, contribuiu para ampliar a insatisfação. Além disso, a política tarifária e os conflitos internacionais tiveram impactos sobre a economia norte-americana e o custo de vida da população.

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O professor também entende que a retomada da maioria democrata na Câmara e no Senado deve ampliar a fiscalização sobre as decisões do presidente. Tradicionalmente, o Congresso norte-americano exerce papel importante na condução da política externa do país. Com a mudança na composição das Casas, Trump poderá encontrar mais dificuldades para administrar os conflitos nos quais os Estados Unidos estão envolvidos.

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Embora não haja, até o momento, números suficientes para garantir a aprovação de um eventual processo de impeachment no Senado, Valdez considera que a abertura de investigações e a possibilidade de um procedimento dessa natureza já seriam capazes de provocar desgaste político ao presidente. Segundo ele, os democratas podem utilizar esses instrumentos para enfraquecer a imagem de Trump e do Partido Republicano de olho nas eleições presidenciais de 2028.

“Todas as opções estão sobre a mesa dos democratas no sentido de desgastar o máximo possível o Partido Republicano e a imagem do presidente Donald Trump, para que os republicanos não consigam, até 2028, construir um candidato competitivo para disputar as próximas eleições", comentou.

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