Indústria brasileira reage à manutenção da Selic a 13,75%: "injustificável"

A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) que, por unanimidade, manteve a taxa básica de juros inalterada em 13,75% ao ano (a.a.), provocou uma reação instantânea do setor industrial, que manifestou descontentamento com a manutenção da Selic em patamar elevado. As entidades citam prejuízos para as famílias e para as empresas, que também convivem com endividamento crescente e os juros reais mais altos do mundo.

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No posicionamento publicado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), o presidente Ricardo Alban defendeu que o Copom retome o ciclo de corte dos juros já na próxima reunião, marcada para os dias 8 e 9 de dezembro. Ele destaca os prejuízos para crédito, investimentos, além da própria atividade econômica, enfraquecida com a política monetária restritiva.













“É verdade que as expectativas para a inflação pioraram, mas o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) segue dentro do intervalo da meta no chamado horizonte relevante da política monetária. É possível continuar diminuindo os juros em ritmo compatível com a convergência da inflação para a meta, sem impor à economia um custo maior do que o necessário para assegurar a estabilidade dos preços”, destaca Alban.





Além dos prejuízos na ponta, a CNI também cita o descompasso entre as políticas monetária e fiscal desde o início do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para a entidade, a falta de sinalização sobre medidas para equilibrar as contas públicas gera desconfiança entre os credores da dívida, que passam a exigir maior retorno, além de pressionar o câmbio e contaminar as expectativas de inflação.





A confederação ainda destaca os sinais de retração nos principais setores com os juros elevados e um ambiente financeiro instável. “A manutenção da taxa básica de juros em patamares elevados por um período prolongado vem endurecendo as condições de crédito, encarecendo o capital de giro e desestimulando decisões de investimento e consumo”, sustenta, em nota, a entidade.













Federações estaduais também protestam





Outras entidades que representam as indústrias regionais também criticaram a decisão do Copom. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, defende que o aperto monetário do Banco Central é “desmedido” e que coloca a taxa básica em um patamar cerca de três vezes acima da inflação corrente.





“Na prática, a autoridade monetária pune quem produz e consome. O crédito bancário tomado pelo setor produtivo e empreendedores na casa dos 30% ao ano inviabiliza investimentos, e o endividamento recorde das famílias e empresas se agrava a cada mês”, comenta o executivo, que completa: “É urgente readequar as políticas monetária e fiscal para trazer a Selic a níveis toleráveis e devolver a competitividade à economia brasileira”.













O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe, critica o que ele chamou de “falta de consistência na condução fiscal” por parte do governo federal.





“A manutenção de uma política fiscal expansionista, associada à adoção de medidas de curto prazo de caráter populista e à ampliação de estímulos ao crédito, inclusive para públicos com maior risco de inadimplência, sem uma sinalização consistente de ajuste das contas públicas, tende a sustentar artificialmente a demanda, elevar os prêmios de risco e dificultar o processo de desinflação”, defende Roscoe.





Já a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) defende a construção de uma “trajetória sustentável” de queda da Selic. “Assim, torna-se imperioso o estabelecimento de um compromisso fiscal sólido para o próximo mandato. O reequilíbrio das contas públicas e a melhoria do ambiente de negócios são premissas essenciais para viabilizar a retomada dos cortes de juros, estimular os investimentos e sustentar a recuperação da indústria brasileira”, sustenta.







