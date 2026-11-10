PSol aciona ministérios para apurar conduta de turistas de Israel na Bahia

A deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS) acionou ministérios do governo federal para exigir investigações e medidas de proteção após denúncias de agressões e importunação sexual - (crédito: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

Uma denúncia de importunação sexual registrada em Salvador passou a integrar uma cobrança de parlamentares do PSol ao governo federal por providências contra supostos crimes envolvendo turistas israelenses na Bahia. A iniciativa, anunciada nesta segunda-feira (9/11), ocorre em meio a relatos de agressões e episódios de violência em destinos turísticos do estado, especialmente em Morro de São Paulo, na Ilha de Tinharé.

O caso mais recente envolve a publicitária Carolina Carvalho, de 33 anos, que procurou a polícia após uma abordagem sofrida enquanto caminhava pelo bairro da Barra, na capital baiana. Segundo o relato divulgado por ela nas redes sociais, dois israelenses se aproximaram durante o passeio, e um deles começou a fazer comentários sobre sua aparência, além de insistir em perguntas sobre seu endereço.

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Como Carolina não respondeu às investidas, o homem teria passado a ofendê-la, acusando-a de racismo e antissemitismo. A publicitária formalizou a denúncia na 14ª Delegacia Territorial da Barra e comunicou o episódio ao Ministério das Relações Exteriores.

A Polícia Civil da Bahia informou que a ocorrência também descreve contato físico sem consentimento, seguido de agressões verbais. A corporação realiza diligências para identificar os dois suspeitos e esclarecer o que aconteceu.

A denúncia, apresentada publicamente na sexta-feira (6/11), também motivou a deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) a cobrar providências da Secretaria de Segurança Pública da Bahia e do Itamaraty.

Estou acionando as autoridades e cobrando medidas urgentes sobre o caso de assédio sexual cometido por um turista israelense contra uma brasileira em Salvador. Conforme a denúncia da vítima, um turista israelense a assediou, ofendeu, perseguiu e ameaçou após ela rejeitar seus avanços quando ela estava saindo de um atendimento hospitalar na região da Barra. Há indícios, também, de que o turista está hospedado na mesma região em que a vítima mora. Tudo isso cria uma situação de gravíssimo risco para a integridade e a vida desta mulher e de outras mulheres na Bahia. É público que grande parte dos turistas israelenses que estão tirando férias no Brasil, principalmente na Bahia, são militares ou ex-militares, e eles estão chegando aqui após o exército israelense perpetrar verdadeiros crimes contra a humanidade, nos quais a completa desumanização das vítimas não apenas é comum, como é um comportamento estimulado e defendido pelo estado de Israel. E, conforme amplamente noticiado, soldados de Israel já utilizaram o estup*o como forma de entretenimento e tortura contra vítimas palestinas e, posteriormente, foram inocentados pelas autoridades israelenses. Não podemos permitir que soldados de outro país cheguem ao nosso país e, com proteção de uma nação estrangeira e suas autoridades, façam o que bem entenderem em nosso território, aterrorizem mulheres brasileiras e as coloquem em risco. Por isso, como presidenta da Comissão das Mulheres da Câmara dos Deputados estou em contato com a vítima e oficiando a Secretaria de Segurança Pública da Bahia pedindo providências urgentes para a sua proteção e a responsabilização do agressor, e também a criação de um canal específico de denúncias sobre casos de assédio cometidos por turistas estrangeiros. Também estou solicitando ao Itamaraty que avalie as medidas cabíveis frente ao acúmulo de casos de horrores cometidos por soldados israelenses na Bahia. Inclusive, a proibição de entrada de soldados de toda e qualquer nação estrangeira que seja acusada por órgãos internacionais de crimes de guerra, incluindo Israel. — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) November 7, 2026

Parlamentares acionam governo federal

A mobilização ganhou alcance nacional com uma iniciativa divulgada pela deputada Fernanda Melchionna (Psol-RS). Um grupo de parlamentares da legenda encaminhou pedidos de providências aos ministérios da Justiça, das Relações Exteriores e do Turismo, com o objetivo de pressionar as autoridades a investigar as denúncias e impedir novos episódios de violência.

Ao justificar a medida, Melchionna afirmou que as reclamações contra visitantes israelenses têm aumentado e mencionou a presença frequente de ex-militares do país em praias baianas, sobretudo em Morro de São Paulo.

???? URGENTE! Acionei, junto com parlamentares do PSOL, o Itamaraty e os Ministérios da Justiça e do Turismo para que tomem providências diante das sucessivas denúncias de violência e importunação sexual por parte de turistas israelenses na Bahia. Não é de hoje que turistas israelenses, em sua maioria ex-militares, escolheram as praias da Bahia como destino, principalmente Morro de São Paulo. As denúncias de agressões e violências não param de crescer. Na semana passada, houve a grave denúncia de importunação sexual a uma moradora de Salvador. Não é admissível que ex-militares israelenses venham ao Brasil para reproduzir práticas de violência pelas quais são conhecidos no mundo todo. Exigimos investigação, medidas de prevenção e proteção às vítimas. Também assinam os documentos os deputados Sâmia Bomfim, Glauber Braga, Jones Manoel, Fábio Felix, Sônia Guajajara, Tarcísio Motta, Duda Salabert, Luiza Erundina, Chico Alencar, Erika Hilton, Pastor Henrique Vieira, Celia Xakriabá e Talíria Petrone. — Fernanda Melchionna (@fernandapsol) November 9, 2026

“Não é de hoje que turistas israelenses, em sua maioria ex-militares, escolheram as praias da Bahia como destino, principalmente Morro de São Paulo. As denúncias de agressões e violências não param de crescer”, escreveu a parlamentar na rede social X.

Ela também defendeu a responsabilização dos envolvidos nos casos denunciados e a adoção de mecanismos de proteção às vítimas.

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Também assinaram o pedido, Celia Xakriabá, Chico Alencar, Duda Salabert, Erika Hilton, Fábio Felix, Glauber Braga, Jones Manoel, Luiza Erundina, Pastor Henrique Vieira, Sâmia Bomfim, Sônia Guajajara, Talíria Petrone e Tarcísio Motta

Mural provoca conflito em Itacaré

Antes da denúncia registrada em Salvador, outra controvérsia envolvendo turistas israelenses havia mobilizado moradores de Itacaré, no litoral sul da Bahia. No fim de outubro, visitantes se opuseram a uma intervenção artística feita na fachada de um casarão histórico, que reunia referências à causa palestina.

Entre os desenhos estava uma melancia, símbolo frequentemente associado à resistência palestina, além da inscrição "Do rio ao mar". A frase, considerada ofensiva por parte dos israelenses, faz referência à região compreendida entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, incluindo o território de Israel, e é utilizada em reivindicações por uma Palestina unificada.

"Do rio ao mar, a Palestina será livre" é um lema político que defende a autodeterminação e a libertação dos palestinos no território situado entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo (foto: Reprodução/X)

A disputa territorial também aparece no conceito de "Grande Israel", empregado por setores israelenses que defendem a soberania judaica sobre toda essa região.

A presença das mensagens provocou a reação de turistas israelenses, que tentaram remover parte das pinturas e dos cartazes. Diante da controvérsia e da pressão dos visitantes, o proprietário do casarão optou por cobrir a fachada. Ele explicou que havia permitido manifestações artísticas relacionadas à identidade cultural da cidade, mas não mensagens de conteúdo político.

Após polêmicas e reclamações, desenhos e frases pintados em muro foram cobertos (foto: Reprodução/X)

A intervenção dos turistas foi criticada por moradores e ativistas pró-Palestina, que classificaram a conduta como “turismo predatório”.





