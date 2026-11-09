Ao lado de Milei, Papa Leão XIV diz que economia deve servir ao povo

Durante visita a Argentina, Papa Leão XIV relembrou Papa Francisco e pediu "cuidado com as palavras" - (crédito: AFP)

Durante visita à Argentina no domingo (8/11), o Papa Leão XIV fez um discurso com forte carga política, abordando temas como democracia e economia. Ao lado do presidente argentino Javier Milei, o pontífice criticou as duras medidas de austeridade do atual governo, insistindo que o crescimento econômico deve beneficiar a todos.

Em discurso recebido com aplausos entusiasmados em Buenos Aires, o papa também defendeu os mais pobres e vulneráveis e expôs divergências com o presidente argentino sobre o papel do Estado na economia. A viagem faz parte de uma agenda de quase duas semanas pela América Latina, iniciada na sexta-feira, no Uruguai.

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“Cabe favorecer tudo o que crie oportunidades, estimule a iniciativa privada e permita que o crescimento alcance também aqueles que encontram maiores dificuldades. A economia deve estar a serviço da pessoa e não a pessoa a serviço da economia”, disse Leão XIV.

O pontífice disse também que pensa, especialmente, “nas famílias que carregam o peso da incerteza , nos que procuram trabalho, nos idosos que contribuíram durante anos para a construção da sociedade e nos que, mesmo trabalhando, sentem dificuldade em suprir as necessidades do seu lar”.

Ao lado do presidente argentino Javier Milei, o pontífice fez uma crítica contundente às duras medidas de austeridade do atual governo (foto: AFP)

A fala do papa faz referência a uma série de reformas liberais e cortes dos gastos públicos promovidos pelo governo Milei. A Igreja Católica tem questionado o custo social dos ajustes, que afetaram em particular os hospitais públicos, as universidades e os aposentados.

Sobre a democracia, o pontífice disse que essa se fortalece com “a capacidade de reconhecer em quem pensa de forma diferente um compatriota com quem se compartilha um mesmo destino”. ‘Aqueles que exercem autoridade têm também o dever de agir com prudência, reconhecer os limites do poder que lhes é confiado e orientar suas decisões para o bem de toda a comunidade”, acrescentou.

Em outra mensagem indireta ao líder argentino, conhecido por declarações com palavrões e insultos a opositores e jornalistas, o pontífice afirmou que o fortalecimento da democracia depende da “disposição para ouvir”, do uso “cuidadoso das palavras” e da “busca paciente por consensos”, na vida pública.

Logo no início da fala, o papa relembrou seu predecessor, Papa Francisco. “Para mim, chegar a esta terra tem um significado especial. Durante doze anos, a Igreja universal escutou a voz de um Pontífice argentino que, na sua memória e coração, levava os lugares, as pessoas e a fé aqui recebida”, disse.

Antes do pontífice, Milei também discursou e agradeceu a Leão XIV pela honra da visita. Diferentemente da retórica habitual, o presidente argentino fez um aceno aos opositores políticos presentes no evento. “Me alegro em ver todo o espectro político aqui, demonstrando que há motivos e ocasiões que vão além de nossas diferenças”, disse o presidente.



