Michelle deve anunciar apoio à disputa pelo Senado perto do pleito, diz Damares

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) afirmou ao Correio que a ex-primeira-dama e senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL) deve declarar apoio a um candidato da oposição à Presidência do Senado mais perto do pleito, que ocorre em fevereiro de 2027. Segundo ela, o nome escolhido tende a ser o que contar com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar.

Atualmente, a oposição no Senado conta com dois candidatos à Presidência contra a reeleição de Davi Alcolumbre (União-AP). São eles: Rogério Marinho (PL-RN), oficializado pelo partido; e Tereza Cristina (PP-MS), que manteve a candidatura apesar de o próprio partido declarar apoio a Alcolumbre.

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Em meio à disputa na direita, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorização para receber visitas dos dois senadores em sua casa. Há um entendimento na oposição de que apenas uma candidatura seguirá em frente e que ela dependerá do aval do ex-presidente.

“Michelle é muito conduzida pelo que o marido decide. E a gente está esperando o Jair (Bolsonaro) se manifestar com relação à Presidência do Senado. Ela não fará nada que contrarie o marido”, disse. “Eu acho que ela só vai comentar bem mais perto (do pleito), para evitar qualquer tensão”.

O nome escolhido tende a ser o que conseguir angariar mais votos contra Alcolumbre. Marinho representa a ala mais diretamente ligada ao bolsonarismo e tenta converter o protagonismo adquirido durante a campanha presidencial em força política no Congresso. Tereza Cristina, por sua vez, surge como uma alternativa capaz de dialogar com setores da direita e do centro, especialmente entre parlamentares ligados ao agronegócio.

Nessa disputa, Damares é aliada de Tereza e vê na candidatura da senadora uma possibilidade de conquistar votos para além da oposição. “A candidatura dela tem peso, porque ela tem diálogo, o Centrão e a esquerda a respeitam, ela é firme com serenidade e não flexibiliza valores. Acho que ela atrai muito voto, inclusive daqueles que estão na dúvida”, disse.