PF afasta chefes de apuração sobre ministros do STF em caso Master

Dois delegados da Polícia Federal (PF) que atuavam na coordenação das investigações sobre o Banco Master perderam seus cargos de chefia em 5 de novembro, apenas dois dias depois de apresentarem relatórios sobre as relações do banqueiro Daniel Vorcaro com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). A corporação atribuiu as mudanças a uma reorganização administrativa, mas a decisão ocorreu em meio a divergências internas sobre o conteúdo dos documentos.

Os afastados são Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes, ambos vinculados à Coordenação-Geral de Repressão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro (CGRC). Embora tenham deixado a coordenação da operação, Cajé permanece à frente de um dos 12 inquéritos relacionados ao caso.

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Em nota divulgada nesta terça-feira (10/11), a PF informou que a saída dos delegados das funções de chefia decorreu de uma reestruturação iniciada em outubro (Leia aqui).

No entanto, registros do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do governo federal indicam que ambos estavam em processo de renomeação para cargos na nova estrutura, procedimento interrompido em 4 de novembro, véspera da comunicação dos afastamentos.

Divergências sobre os relatórios

Segundo apuração da coluna de Malu Gaspar, do jornal O Globo, a mudança na coordenação ocorreu após a entrega de três informações de polícia judiciária (IPJs) que reuniam elementos sobre as relações de Vorcaro com os ministros Alexandre de Moraes, Kassio Nunes Marques e Dias Toffoli.

Os documentos, solicitados pelo presidente do STF, Edson Fachin, foram protocolados no SEI em 3 de novembro, com assinaturas de quatro delegados e quatro agentes federais. No dia seguinte, o diretor da divisão de combate à corrupção, Denis Cali, determinou que o material passasse por uma “readequação”.

A colunista relata que, em 5 de novembro, Cali comunicou pessoalmente a Cola e Cajé a decisão de retirá-los das chefias, alegando uma “quebra de confiança”.

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De acordo com interlocutores dos delegados ouvidos pela coluna, o diretor teria se incomodado por não ter sido informado previamente sobre o conteúdo dos documentos. Na cúpula da PF, porém, o entendimento era de que os relatórios não atendiam integralmente à solicitação de Fachin.

A divergência envolvia, sobretudo, os critérios usados para selecionar os magistrados mencionados. Embora Vorcaro também tenha feito referências a André Mendonça, Luiz Fux e Gilmar Mendes em suas conversas, somente os outros três ministros foram contemplados nos documentos.

Conforme a apuração de Malu Gaspar, os investigadores trabalhavam com a orientação de produzir relatórios apenas sobre situações com potencial de “repercussão criminal”. A direção da corporação também teria considerado que a equipe extrapolou o caráter descritivo solicitado pelo STF ao incluir análises dos fatos apresentados.

Com a revisão, a elaboração dos documentos ficará sob responsabilidade do delegado Victor Arruda, que comanda a Coordenação de Inquéritos nos Tribunais Superiores (Cinq), unidade especializada em investigações envolvendo autoridades com prerrogativa de foro.

A previsão é que seis relatórios, um para cada ministro mencionado nas conversas do banqueiro, sejam encaminhados ao Supremo até o fim de novembro. Na nova organização da PF, a Cinq passou a responder diretamente ao diretor.

Relações de Vorcaro com ministros

A produção dos relatórios foi determinada por Fachin cerca de duas semanas depois de uma sessão do STF, realizada em 15 de setembro, na qual os ministros discutiram a possibilidade de investigar a relação de Alexandre de Moraes com Daniel Vorcaro. A análise acabou interrompida por um pedido de vista de Flávio Dino, enquanto Fachin assumiu a relatoria do caso.

Na ocasião, André Mendonça divulgou um relatório da Polícia Federal que descrevia 52 mensagens trocadas entre Moraes e Vorcaro, além de encontros e contratos envolvendo o escritório de advocacia de Viviane Barci, mulher do magistrado.

Um dos acordos previa o pagamento de R$ 131 milhões por serviços jurídicos ao longo de três anos. Outro, avaliado em R$ 50 milhões, envolvia a transferência de cotas de um avião pertencente ao banqueiro para Viviane.

Posteriormente, também surgiram conversas de Vorcaro com interlocutores de Kassio Nunes Marques e referências a contratos envolvendo aliados e o filho do ministro, supostamente relacionados a decisões sobre precatórios no Supremo. Segundo a coluna, há ainda evidências de viagens e de pagamentos de garotas de programa pelo banqueiro em benefício do magistrado.

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No caso de Dias Toffoli, os registros abordam principalmente a aquisição de uma participação no resort Tayayá, ligado à família do ministro, e decisões judiciais de interesse de Vorcaro. Um relatório anterior sobre essas relações foi arquivado pelo STF em fevereiro de 2026.

A coluna de Malu Gaspar afirma que foram identificados novos fatos relevantes envolvendo os três magistrados, o que justificaria a elaboração de documentos atualizados.

A situação dos demais ministros é diferente. Embora existam menções a Gilmar Mendes, André Mendonça e Luiz Fux nas mensagens do empresário, inclusive referências a encontros com os dois primeiros, não foram identificadas conversas diretas ou informações igualmente detalhadas sobre possíveis relações com Vorcaro.

Determinação do Supremo

Ao solicitar os documentos, Fachin estabeleceu que as referências aos integrantes da Corte deveriam ser apresentadas com o contexto necessário à compreensão dos fatos, mas “em caráter estritamente descritivo”.

O presidente do STF também ressaltou a necessidade de esclarecer todos os episódios considerados relevantes, independentemente das autoridades envolvidas.

Em seu ofício, defendeu a apuração dos fatos “sem qualquer exceção de fato ou de pessoa”, com respeito ao devido processo legal, às competências dos órgãos de investigação e às garantias asseguradas pela Justiça.

Após a determinação, Fachin reuniu-se com o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, para discutir os procedimentos de elaboração e encaminhamento dos relatórios. As orientações definidas nesse encontro serviram de referência para o trabalho dos investigadores, cujo conteúdo agora será revisado pela corporação.