65% dos brasileiros preferem a democracia a outro regime, segundo Quaest

Uma pesquisa Quaest, divulgada nesta terça-feira (10/11), mostra que 65% dos brasileiros preferem a democracia a qualquer outro regime. - (crédito: Ricardo Stuckert)

Pesquisa Quaest, divulgada nesta terça-feira (10/11), mostra que 65% dos brasileiros preferem a democracia a qualquer outro regime. Outros 9% dizem que, em certas circunstâncias, uma ditadura pode ser preferível. 11% dos entrevistados afirmam que “tanto faz” o regime político e 15% não quiseram ou souberam responder.

O apoio à democracia varia sobretudo de acordo com a escolaridade e renda, chegando a 86% entre quem tem ensino superior e cai para 54% entre quem tem ensino fundamental. Na faixa de renda familiar de até 2 salários mínimos, fica em 55%, e 25% não souberam responder. A idade também é fator determinante, e entre os jovens de 16 a 34 anos, 61% preferem a democracia, menor índice entre as faixas etárias.

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Na série histórica, a Quaest mostrou em 2022 que 71% dos eleitores preferiam a democracia, apresentando uma queda de seis pontos percentuais nos últimos quatro anos.

O levantamento questionou também se o eleitor estava satisfeito com a democracia vigente. No total, 48% afirmam que sim, enquanto 46% dizem que não. Já 6% dos entrevistados não se consideram "nem satisfeitos, nem insatisfeitos" com a democracia.

Este é o maior índice de satisfação entre as três últimas eleições; em 2022, os números eram de 25% e 66%, e em 2028, só 12% se declaravam satisfeitos, e 80% estavam insatisfeitos.

Pesquisa Quaest, contratada pelo jornal O Globo, ouviu 2.004 eleitores, entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro, por meio de entrevista presencial. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o índice de confiança é de 95%.