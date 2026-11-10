Lula indica chefe do cerimonial para Embaixada do Brasil na Itália

Embaixador comandou a cerimônia de posse do presidente Lula em 2023 - (crédito: Victor Correia/CB/DA.Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicou o chefe do Cerimonial do Palácio do Planalto, embaixador Fernando Igreja, para chefiar a Embaixada da Itália. A indicação foi recebida ontem (9/11) pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa (CRE) do Senado Federal.

Igreja foi responsável por coordenar a posse de Lula em 2023. Dias depois, foi oficializado como chefe do Cerimonial do Planalto, coordenando a organização de eventos, recepções a chefes de Estado e acompanhando o presidente em viagens internacionais.

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Igreja, por exemplo, traduziu a breve conversa entre Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, em 2025. Lula também passou o contato do embaixador ao republicano como forma de facilitar o contato, já que o petista não possuía telefone próprio.

Ministro de primeira classe, cargo mais alto na diplomacia brasileira, Igreja foi embaixador do Brasil nos Emirados Árabes Unidos, entre 2017 e 2022, e cônsul-geral do Brasil em Santiago, Chile, entre 2022 e 2023. Também cumpriu missões em Portugal, França, Argélia, Estados Unidos e México.

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A indicação precisa ser aprovada pela CRE e pelo Plenário do Senado, por maioria simples.