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Lula indica chefe do cerimonial para Embaixada do Brasil na Itália

Fernando Igreja comanda o cerimonial do Planalto desde 2023, e acompanha o presidente em eventos e viagens internacionais. Indicação foi recebida pela Comissão de Relações Exteriores do Senado

Embaixador comandou a cerimônia de posse do presidente Lula em 2023 - (crédito: Victor Correia/CB/DA.Press)
Embaixador comandou a cerimônia de posse do presidente Lula em 2023 - (crédito: Victor Correia/CB/DA.Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicou o chefe do Cerimonial do Palácio do Planalto, embaixador Fernando Igreja, para chefiar a Embaixada da Itália. A indicação foi recebida ontem (9/11) pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa (CRE) do Senado Federal.

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Igreja foi responsável por coordenar a posse de Lula em 2023. Dias depois, foi oficializado como chefe do Cerimonial do Planalto, coordenando a organização de eventos, recepções a chefes de Estado e acompanhando o presidente em viagens internacionais.

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Igreja, por exemplo, traduziu a breve conversa entre Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, em 2025. Lula também passou o contato do embaixador ao republicano como forma de facilitar o contato, já que o petista não possuía telefone próprio.

Ministro de primeira classe, cargo mais alto na diplomacia brasileira, Igreja foi embaixador do Brasil nos Emirados Árabes Unidos, entre 2017 e 2022, e cônsul-geral do Brasil em Santiago, Chile, entre 2022 e 2023. Também cumpriu missões em Portugal, França, Argélia, Estados Unidos e México.

A indicação precisa ser aprovada pela CRE e pelo Plenário do Senado, por maioria simples.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 10/11/2026 17:39
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