Nikolas acusa Enem de viés ideológico e quer convocar ministro da Educação

Nikolas alega que a repetição de temas associados ao campo progressista poderia comprometer a pluralidade de ideias na prova - (crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) apresentou um requerimento para convocar o ministro da Educação, Leonardo Barchini, a prestar esclarecimentos na Câmara dos Deputados sobre o conteúdo do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026. O parlamentar acusa a prova de apresentar abordagens que, na avaliação dele, estariam alinhadas a uma orientação política de esquerda.

A solicitação foi protocolada na segunda-feira (9/11), um dia depois da aplicação do exame. Nikolas quer que o ministro compareça à Comissão de Educação para explicar os critérios utilizados na formulação, seleção e revisão das questões. O deputado também pede esclarecimentos sobre uma suposta influência ideológica na avaliação, que é utilizada como principal porta de entrada para diversas instituições de ensino superior do país.

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No documento, o parlamentar argumenta que determinadas abordagens teriam sido apresentadas sem espaço proporcional para interpretações divergentes. Segundo ele, a repetição de temas associados ao campo progressista poderia comprometer a pluralidade de ideias na prova. Nikolas sustenta que o Enem deve avaliar os conhecimentos dos participantes e a capacidade de argumentação, sem favorecer uma determinada corrente de pensamento.

Entre os exemplos mencionados pelo deputado está uma questão que tratou das atividades do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) como parte de um processo de transformação da realidade fundiária brasileira. Ele também questionou a escolha do tema da redação, que abordou a valorização do Sistema Único de Saúde (SUS). Para Nikolas, os assuntos reforçariam a presença de pautas políticas no exame.

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O deputado afirma ainda que a falta de perspectivas distintas pode prejudicar a igualdade de condições entre os candidatos e colocar em dúvida a credibilidade da avaliação. Caso o requerimento avance na Comissão de Educação, Leonardo Barchini poderá ser chamado a explicar os procedimentos adotados pelo Ministério da Educação na organização do Enem. Até o momento, o pedido apresentado por Nikolas tem como objetivo obter esclarecimentos sobre as acusações feitas pelo parlamentar.