Lula discute minerais críticos e multilateralismo com Erdogan na COP31

Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, durante Reunião Bilateral com o Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdo?an - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) começou seu primeiro dia na 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP31), nesta terça-feira (10/11), com uma reunião bilateral com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, país-sede do evento climático.

No encontro, os dois discutiram a importância do multilateralismo na condução das questões globais e a possibilidade de estabelecer uma parceria bilateral entre Brasil e Turquia para investimentos na exploração e no desenvolvimento de minerais críticos em território brasileiro.

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"Mencionei a criação de conselho vinculado à Presidência da República para definir políticas nacionais sobre minerais críticos e promover seu processamento em território brasileiro e aventei a possibilidade de cooperação com a Turquia nessa área. Sobre a conjuntura global, concordamos na importância de trabalhar pela paz e na defesa do multilateralismo", escreveu Lula, em publicação nas redes sociais.

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Além de defenderem o multilateralismo diante da conjuntura atual, Lula e Erdogan também discutiram conflitos envolvendo Israel, Gaza, Irã e Estados Unidos. Os dois líderes já classificaram como "genocídio" as ofensivas israelenses contra Gaza, por exemplo.

A reunião durante a COP31 também tratou do andamento das discussões da conferência climática da ONU. Ao presidente turco, Lula ressaltou que a COP deste ano pode ser uma oportunidade para implementar pautas definidas na COP30, realizada no ano passado, em Belém. "Me coloquei à disposição para trabalhar pelo êxito da conferência", publicou o petista.

Apresentação de Mapa do Caminho

O governo brasileiro vai apresentar na COP31 um mapa do caminho nacional, com cinco diretrizes para orientar a redução do uso de combustíveis fósseis nos próximos anos. Além do plano para reduzir a dependência de combustíveis fósseis no país, o Brasil levará à conferência outro documento, aprovado pelo Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, com diretrizes para interromper e reverter o desmatamento até 2030.

Além disso, o presidente vai discursar em defesa do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês). Lançado pelo governo brasileiro na COP30, no ano passado, em Belém, o TFFF é um mecanismo financeiro administrado pelo Banco Mundial que prevê retornos financeiros para investidores e recursos destinados a países que preservam florestas.

Na conversa com Erdogan, Lula também convidou o líder turco a visitar oficialmente o Brasil. "O presidente Erdogan se comprometeu a realizar visita de Estado ao Brasil em data a ser mutuamente acordada, acompanhado de expressiva delegação empresarial", disse o brasileiro.

Na delegação brasileira, acompanham Lula os ministros João Paulo Capobianco (Meio Ambiente), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Márcio Elias Rosa (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) e Fernanda Machiaveli (Desenvolvimento Agrário). Além deles, estão na Turquia o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante; o assessor de Assuntos Internacionais do Planalto, Celso Amorim; o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos; e o deputado federal André Janones (Rede-MG), responsável pelo canal no WhatsApp de apoio ao petista, intitulado "Exército de Lula".