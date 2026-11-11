Comissão do Senado analisa convocação de ministro sobre caso Master

Alessandro Vieira também tem defendido a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar as relações entre Daniel Vorcaro e integrantes do Supremo. - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)

A Comissão de Segurança Pública (CSP) do Senado deve analisar nesta quarta-feira (11/11) dois requerimentos apresentados pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE) relacionados à condução das investigações sobre o Banco Master. As propostas tratam da convocação do ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, e do convite ao diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, para prestar esclarecimentos sobre mudanças nos relatórios da investigação e o afastamento de dois delegados que trabalhavam no caso.

No requerimento 13/2026, Alessandro Vieira pede a convocação do ministro da Justiça para explicar as circunstâncias em que relatórios produzidos pela Polícia Federal teriam sido modificados antes de serem encaminhados à Presidência do Supremo Tribunal Federal (STF). O senador também quer esclarecimentos sobre a possível participação de integrantes da Corte no contexto das apurações envolvendo o empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master.

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Já o requerimento 14/2026 propõe convidar Andrei Rodrigues a comparecer à comissão para explicar os procedimentos adotados pela direção da PF durante a investigação. Entre os pontos levantados está o afastamento dos delegados Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes, que atuavam em funções de chefia relacionadas às apurações.

A iniciativa ocorre em meio a questionamentos sobre possíveis interferências na investigação e a atuação de autoridades no caso. Alessandro Vieira também tem defendido a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar as relações entre Daniel Vorcaro e integrantes do Supremo. O pedido de criação da comissão reuniu 41 assinaturas, mas ainda não avançou.

Os requerimentos estão na pauta da 14ª reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública, prevista para as 11h desta quarta-feira, no Senado. A convocação do ministro, se aprovada, torna obrigatória sua presença. No caso do diretor-geral da PF, a proposta é de convite, modalidade que não impõe o comparecimento.