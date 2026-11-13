Lula quer compromisso do Centrão antes de abrir espaço na Esplanada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende chamar à mesa os principais caciques do Centrão antes de definir a composição de seu quarto mandato. Entre os interlocutores estão Gilberto Kassab, presidente do PSD, e Marcos Pereira, do Republicanos. Mais do que negociar ministérios, ele quer saber até que ponto as legendas estão dispostas a acompanhá-lo no Congresso Nacional. O recado é de que haverá espaço na Esplanada, mas a participação no governo deverá vir acompanhada de compromisso com as pautas do Executivo.

Segundo auxiliares ouvidos pelo Correio, Lula admite ampliar a presença desses partidos na estrutura ministerial, desde que preserve o controle de áreas consideradas estratégicas. A preocupação no Palácio do Planalto é não repetir o modelo de distribuição de cargos que, ao longo do terceiro mandato, nem sempre se converteu em votos favoráveis ao governo. O entendimento é de que o tamanho das bancadas, por si só, não pode ser o único critério para a acomodação de aliados.

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A disposição de Lula também passa pelo reconhecimento de que o Congresso eleito em outubro terá uma configuração mais conservadora, com a oposição fortalecida, sobretudo no Senado. Ainda assim, o presidente tem procurado afastar a tese de que enfrentará dificuldades incontornáveis para governar. Na noite da vitória eleitoral, em 25 de outubro, o petista rebateu as avaliações pessimistas sobre a relação com o Legislativo.

"Já tem gente falando que terei dificuldade para governar porque o Congresso está mais conservador. Foi o povo que escolheu o Congresso. E é com ele que eu vou trabalhar e aprovar as coisas", enfatizou. Na ocasião, acrescentou que o resultado das urnas exige respeito às instituições, independentemente das diferenças políticas. "Ninguém é obrigado a gostar do presidente eleito, mas ele foi eleito para governar para todos", declarou.

A sinalização foi reforçada no último domingo, durante pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão. Ao agradecer pelos 64 milhões de votos recebidos, Lula afirmou que pretende ampliar o diálogo político e promover mudanças na estrutura do Executivo. "Vou governar para todas as brasileiras e todos os brasileiros, como sempre fiz. É preciso construir pontes em vez de muros", disse.

Nos bastidores, a análise é de que as conversas com Kassab e Marcos Pereira funcionarão como um termômetro para a formação da base. O PSD manteve posição de neutralidade no segundo turno, enquanto o Republicanos esteve entre as legendas que apoiaram Flávio Bolsonaro (PL), derrotado pelo petista. Encerrada a disputa eleitoral, o Planalto busca separar as divergências da campanha dos acordos necessários à governabilidade.

Kassab já indicou disposição para participar do próximo governo, mas fez uma ressalva sobre a autonomia do PSD. Em 27 de outubro, afirmou: "Vamos permitir que nossos companheiros integrem o governo, mas sem submissão". A declaração dá a dimensão do desafio de Lula: atrair partidos que reivindicam espaço na máquina federal sem necessariamente assumir alinhamento integral com o Palácio do Planalto.

A tarefa inicial de ouvir os dirigentes partidários foi delegada ao presidente nacional do PT, Edinho Silva. Caberá a ele apresentar ao chefe do Executivo um panorama das exigências de cada legenda e, principalmente, da quantidade de votos que poderão oferecer. Lula pretende assumir pessoalmente a etapa decisiva das negociações, quando estarão em discussão os nomes e as pastas.

Em entrevista à Band, no domingo, Edinho defendeu uma mudança na relação entre o Executivo e o Legislativo. "Tem que ser um outro modelo de governabilidade, que evite interesses individuais acima de interesses coletivos. Por isso que ele está pedindo para nós tratarmos com os partidos", afirmou. O dirigente também criticou a dinâmica das emendas parlamentares e sustentou que os acordos precisam estar vinculados a compromissos institucionais.

Disputa pelo comando

A movimentação não se limita aos ministérios. Lula também observa a disputa pelas presidências da Câmara e do Senado, marcada para fevereiro de 2027. O comando das duas Casas terá influência direta sobre o andamento de projetos do Executivo, a análise de indicações ao Supremo Tribunal Federal (STF) e a eventuais pedidos de impeachment contra integrantes da Corte.

Nesse cenário, o Planalto procura evitar que a oposição concentre instrumentos capazes de impor derrotas ao governo. A composição das Mesas Diretoras e a distribuição das principais comissões entram no cálculo, especialmente diante da perspectiva de embates sobre segurança pública, economia e reformas institucionais.

A negociação ocorre ainda sob pressão do calendário. Lula pretende encaminhar as definições ministeriais antes do fim do ano, para iniciar janeiro com a equipe formada. Além das legendas de centro, terá de acomodar quadros do próprio PT e aliados que participaram da campanha eleitoral. A divisão dos espaços, portanto, exigirá equilibrar interesses partidários, compromissos políticos e a manutenção de nomes de sua confiança.



