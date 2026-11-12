Dino nega pedido de empresários e autoriza jornada de 42 horas na escala 5x2

Decisão busca resolver um impasse envolvendo a implementação gradual da redução da jornada de trabalho - (crédito: Victor Piemonte/STF)

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quinta-feira (12/11) que empregadores distribuam a jornada intermediária de 42 horas semanais em cinco dias de trabalho, no modelo 5x2. Com a decisão, os expedientes poderão chegar a 8 horas e 24 minutos por dia, sem cobrança de adicional de hora extra pelos 24 minutos que ultrapassam a jornada habitual de oito horas. A medida vale durante o período de transição estabelecido pela emenda constitucional que prevê o fim da escala 6x1.

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A decisão busca resolver um impasse envolvendo a implementação gradual da redução da jornada de trabalho. Dino estabeleceu que a possibilidade de distribuição das 42 horas em cinco dias será aplicada mesmo que empregadores e representantes dos trabalhadores não consigam formalizar acordos ou convenções coletivas até 15 de dezembro de 2026. O entendimento tem efeito imediato e alcance geral, mas ainda deverá ser submetido à análise do plenário do STF.



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Na avaliação do ministro, a ausência de consenso nas negociações coletivas não pode impedir a aplicação do cronograma aprovado pelo Congresso Nacional. A regra intermediária começa a valer em 16 de dezembro deste ano e seguirá até 15 de dezembro de 2027. Nesse intervalo, os trabalhadores terão direito a dois dias de descanso remunerado por semana, enquanto a carga horária máxima será de 42 horas semanais. A redução definitiva para 40 horas está prevista para a etapa seguinte.

O impasse chegou ao Supremo por meio de ações apresentadas pela Confederações do Comércio (CNC) e da Indústria (CNI). As entidades apontaram dificuldades para cumprir a nova jornada diante da manutenção do limite ordinário de oito horas diárias na legislação e do prazo considerado curto para concluir negociações com os sindicatos. Sem um entendimento, havia preocupação de que as empresas precisassem pagar horas extras ou enfrentassem insegurança jurídica na organização das escalas.

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Antes de tomar a decisão, Dino realizou uma audiência de conciliação na terça-feira (10), com a participação de representantes do setor empresarial, das centrais sindicais, do governo e do Congresso Nacional. Durante o encontro, o ministro já havia sinalizado que buscaria preservar o período de adaptação previsto na emenda constitucional, descartando a suspensão da entrada em vigor das novas regras. O objetivo foi estabelecer uma solução que permitisse a continuidade da transição mesmo sem consenso entre as partes.

Ao justificar o entendimento, Dino afirmou que a distribuição das 42 horas em cinco jornadas diárias permite compatibilizar as regras aprovadas pelo Legislativo. Assim, a partir de 16 de dezembro, a redução da carga semanal e a garantia de dois dias de repouso remunerado deverão ser implementadas, independentemente da conclusão das negociações coletivas. A decisão estabelece parâmetros para o período intermediário e busca evitar disputas sobre a aplicação da mudança até que a jornada de 40 horas semanais passe a valer integralmente.

