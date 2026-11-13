Quem é Lauro Rangel, escolhido para a Segurança Pública do Rio de Janeiro

Lauro Rangel deve comandar a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro a partir de janeiro de 2027 - (crédito: Reprodução)

O delegado Lauro César Lethier Rangel, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, foi escolhido pelo governador eleito Douglas Ruas (PL) para assumir a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP) a partir de janeiro de 2027.

Com mais de duas décadas de atuação na corporação, o futuro secretário já trabalhou ao lado de Ruas e recebeu uma homenagem da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) por iniciativa do próprio político.

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A indicação deve ser oficializada nesta sexta-feira (13/11), durante a apresentação da nova cúpula de Segurança Pública, prevista para as 10h30.

Atualmente, Rangel comanda a 73ª Delegacia de Polícia Civil, localizada em Neves, bairro de São Gonçalo, município da Região Metropolitana considerado o principal reduto eleitoral do governador eleito, que é filho do prefeito da cidade.

A relação profissional entre os dois começou antes da eleição de Ruas para o governo fluminense. Ambos atuaram na delegacia de Itaipu, em Niterói, cidade natal de Rangel.

Em novembro de 2023, quando ainda exercia o mandato de deputado estadual, Ruas também foi responsável pela iniciativa que concedeu ao delegado a Medalha Tiradentes, principal honraria da Alerj. Na ocasião, o parlamentar justificou a homenagem pela trajetória do policial.

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Formado em Direito pela Universidade Cândido Mendes, Rangel ingressou na Polícia Civil em abril de 2002, após ser aprovado em concurso público no ano anterior. Sua carreira começou na 71ª Delegacia, em Itaboraí, onde ocupou o cargo de delegado adjunto.Desde então, passou por diferentes unidades da instituição.