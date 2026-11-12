Medalha Chiquinha Gonzaga para Eduarda Campopiano gera protestos

Proposta de homenagear Campopiano foi apresentada em conjunto pelos vereadores Fernando Armelau, Marcos Dias e Alana Passos, do PL, e Leniel Borel, do PP - (crédito: Reprodução/ Redes sociais )

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou, nesta terça-feira (10/11), um pedido para conceder a Medalha Chiquinha Gonzaga à deputada estadual de São Paulo Maria Eduarda Campopiano (PL).

A medalha é uma honraria oficial criada em 1999 para homenagear personalidades femininas que tenham se destacado em causas democráticas, humanitárias, artísticas e culturais.

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A proposta de homenagear Campopiano foi apresentada em conjunto pelos vereadores Fernando Armelau, Marcos Dias e Alana Passos, do PL, e Leniel Borel, do PP.

A premiação gerou forte reação de parlamentares de oposição e movimentos sociais. A vereadora Joyce Trindade (PSD-RJ), que votou contra a homenagem, classificou a decisão como um “absurdo” e criou um abaixo-assinado para pedir a revogação.

"Precisamos barrar esse absurdo. Assine agora o nosso abaixo-assinado para revogar a medalha Chiquinha Gonzaga para a deputada Eduarda Campopiano. Vereadores do PL querem entregar essa medalha para uma deputada que declara que feminicídio não existe, que fala que homem deve ser agressivo e que é contra o direito das mulheres. Um absurdo com o nome de Chiquinha Gonzaga, que foi contra o machismo e abriu o caminho para o direito das mulheres", escreveu a vereadora.

Trindade afirmou também que vai apresentar uma proposta para conceder a medalha a Dilva Barbosa, empregada doméstica de 40 anos que tentou defender dona Célia, de 81 anos, agredida pelo lutador de jiu jitsu Lucas Portela em um prédio na Tijuca.

O vereador Rick Azevedo (PSOL-RJ) também criticou a entrega da medalha e afirmou que a ação é um desrespeito à memória de Chiquinha Gonzaga. “É um desrespeito uma mulher que rompeu barreiras e fez da vida uma luta por liberdade, homenagear alguém que se apresenta como ‘a maior inimiga das feministas’”, escreveu o vereador nas redes sociais.

Rick Azevedo, juntamente com a vereadora Thais Ferreira (PSOL), protocolaram uma moção de repúdio à Mesa Diretora, manifestando contrariedade à homenagem.

“A Câmara precisa respeitar a história de Chiquinha Gonzaga e o significado de suas honrarias. A população carioca merece uma Casa Legislativa comprometida com os direitos humanos, a democracia e a defesa das liberdades, não com a premiação de parlamentares cujas posições atacam direitos e atingem grupos historicamente vulnerabilizados”, escreveu Thais.

Leia também: MP pede condenação de deputada do PL por transfobia contra Erika Hilton

Na mesma sessão, a Câmara aprovou a concessão da Medalha de Mérito Pedro Ernesto, principal honraria da Casa, ao vereador paulistano Lucas Pavanato (PL), eleito deputado federal por São Paulo. Eduarda Campopiano foi eleita para a Assembleia Legislativa de São Paulo com 1.956.238 votos, a maior votação entre os candidatos a deputado estadual no país.

Diversas declarações da deputada estadual têm gerado forte repercussão e denúncias formais. Entre os posicionamentos mais polêmicos estão a negação da existência do feminicídio, declarações racistas sobre povos indígenas e manifestações preconceituosas direcionadas à deputada Erika Hilton que resultaram em denúncias ao Ministério Público por transfobia.

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou a Medalha Chiquinha Gonzaga para Eduarda Campopiano e a Medalha Pedro Ernesto para Lucas Pavanato. Registrei meu voto CONTRÁRIO às duas homenagens e manifesto meu mais absoluto REPÚDIO.É um desrespeito à memória de Chiquinha Gonzaga, mulher que rompeu barreiras e fez da sua vida uma luta por liberdade, homenagear alguém que se apresenta como “a maior inimiga das feministas”.Thais Ferreira e Mônica Benício, ausentes por força maior, também são contrárias. Nossa bancada não compactua com isso. — Rick Azevedo (@rickazzevedo) November 11, 2026

A Câmara precisa respeitar a história de Chiquinha Gonzaga e o significado de suas honrarias. A população carioca merece uma Casa Legislativa comprometida com os direitos humanos, a democracia e a defesa das liberdades, não com a premiação de parlamentares cujas posições atacam direitos e atingem grupos historicamente vulnerabilizados.As homenagens foram propostas por vereadores do PL e do PP e aprovadas. Nossa posição é de repúdio e defesa dos direitos da população! — Thais Ferreira (@southaferreira) November 11, 2026

URGENTE! Vereadores do PL querem entregar a Medalha Chiquinha Gonzaga, principal honraria da Câmara do Rio destinada às mulheres, a uma deputada de São Paulo que se declara antifeminista e afirma que o feminicídio não existe. Em Santos, uma proposta de homenagem à mesma parlamentar já foi barrada. Agora, queremos derrubar homenagem no Rio de Janeiro também. Assine e compartilhe! https://t.co/jXfIhDMsFd — Joyce Trindade (@joycetrindadee_) November 11, 2026